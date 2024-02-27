В Екатеринбурге соберут молодежь со всего УрФО

27 февраля 2024 в 12:37 Размер текста - 17 +

В уральской столице пройдет молодежный форум «УТРО» Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Свердловской области пройдет Форум молодежи Уральского федерального округа «УТРО» с 23 по 28 июня. На площадке соберутся более тысячи участников из шести регионов УрФО. Об этом сообщает пресс-служба регионального полпредства. «Форум „УТРО“ — это одно из ключевых событий молодежной политики нашего округа. Каждый год мы меняем не только место проведения, но и акценты: фокусируем внимание на разных темах и направлениях работы. В этом году ожидаем около тысячи участников, в том числе представителей работающей и рабочей молодежи, студентов выпускных курсов», — отметил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. По словам уральского полпреда, это неделя будет наполнена впечатлениями, новыми идеями и открытиями. «Несомненно, она станет знаковым событием для молодежи Уральского федерального округа», — подчеркнул Владимир Якушев. Форум «УТРО» выступает образовательной и коммуникативной площадкой, которая объединяет активную молодежь, педагогов и наставников. Мероприятие проводится ежегодно в различных регионах Урала. Все мероприятия пройдут на площадке кампуса «Новокольцовский» Уральского федерального университета (УрФУ).

В Свердловской области пройдет Форум молодежи Уральского федерального округа «УТРО» с 23 по 28 июня. На площадке соберутся более тысячи участников из шести регионов УрФО. Об этом сообщает пресс-служба регионального полпредства. «Форум „УТРО“ — это одно из ключевых событий молодежной политики нашего округа. Каждый год мы меняем не только место проведения, но и акценты: фокусируем внимание на разных темах и направлениях работы. В этом году ожидаем около тысячи участников, в том числе представителей работающей и рабочей молодежи, студентов выпускных курсов», — отметил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. По словам уральского полпреда, это неделя будет наполнена впечатлениями, новыми идеями и открытиями. «Несомненно, она станет знаковым событием для молодежи Уральского федерального округа», — подчеркнул Владимир Якушев. Форум «УТРО» выступает образовательной и коммуникативной площадкой, которая объединяет активную молодежь, педагогов и наставников. Мероприятие проводится ежегодно в различных регионах Урала. Все мероприятия пройдут на площадке кампуса «Новокольцовский» Уральского федерального университета (УрФУ).