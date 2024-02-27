В Екатеринбурге соберут молодежь со всего УрФО

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Закрытие Второго съезда "Движения первых". Москва, патриотизм, дружба, молодежь, движение первых, пердвижата, двиперы
В уральской столице пройдет молодежный форум «УТРО» Фото:

В Свердловской области пройдет Форум молодежи Уральского федерального округа «УТРО» с 23 по 28 июня. На площадке соберутся более тысячи участников из шести регионов УрФО. Об этом сообщает пресс-служба регионального полпредства.

«Форум „УТРО“ — это одно из ключевых событий молодежной политики нашего округа. Каждый год мы меняем не только место проведения, но и акценты: фокусируем внимание на разных темах и направлениях работы. В этом году ожидаем около тысячи участников, в том числе представителей работающей и рабочей молодежи, студентов выпускных курсов», — отметил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

По словам уральского полпреда, это неделя будет наполнена впечатлениями, новыми идеями и открытиями. «Несомненно, она станет знаковым событием для молодежи Уральского федерального округа», — подчеркнул Владимир Якушев.

Форум «УТРО» выступает образовательной и коммуникативной площадкой, которая объединяет активную молодежь, педагогов и наставников. Мероприятие проводится ежегодно в различных регионах Урала. Все мероприятия пройдут на площадке кампуса «Новокольцовский» Уральского федерального университета (УрФУ).

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В Свердловской области пройдет Форум молодежи Уральского федерального округа «УТРО» с 23 по 28 июня. На площадке соберутся более тысячи участников из шести регионов УрФО. Об этом сообщает пресс-служба регионального полпредства. «Форум „УТРО“ — это одно из ключевых событий молодежной политики нашего округа. Каждый год мы меняем не только место проведения, но и акценты: фокусируем внимание на разных темах и направлениях работы. В этом году ожидаем около тысячи участников, в том числе представителей работающей и рабочей молодежи, студентов выпускных курсов», — отметил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. По словам уральского полпреда, это неделя будет наполнена впечатлениями, новыми идеями и открытиями. «Несомненно, она станет знаковым событием для молодежи Уральского федерального округа», — подчеркнул Владимир Якушев. Форум «УТРО» выступает образовательной и коммуникативной площадкой, которая объединяет активную молодежь, педагогов и наставников. Мероприятие проводится ежегодно в различных регионах Урала. Все мероприятия пройдут на площадке кампуса «Новокольцовский» Уральского федерального университета (УрФУ).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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