Путин взял под контроль туризм Кубани

Путин обсудил с главой Краснодарского края туристическую отрасль

07 марта 2024 в 23:30 Размер текста - 17 +

Владимир Путин провел встречу с главой Краснодарского края Вениамином Кондратьевым Фото: Владимир Андреев © URA.RU Владимир Путин лично контролирует ситуацию с туристической отраслью в Краснодарском крае. Регион находится в уникальном положении из-за угроз атак Украины и ограничения транспортных возможностей. Так URA.RU комментирует директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов прошедшую встречу президента России с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. В том числе, по его словам, очередь в предвыборной кампании Путина дошла до туристической отрасли. Темами обсуждения Путина и Кондратьева стали экономика, промышленность, инвестиции в регионе, а также социальная сфера. Российский лидер назвал ситуацию в регионе стабильной, Краснодарский край развивается, и у него очень хорошие показатели. Путин отметил, что в то время как в стране рекордно низкая безработица — в Краснодарском крае еще ниже, чем общероссийская. Глава региона доложил Путину о том, что: Валовый региональный продукт по итогам 2023 года составил четыре трлн рублей;

Собственные доходы региона составили 500 млрд рублей (в 2018 году было 250 млрд рублей);

С момента принятия в 2019 году закона о виноградарстве и виноделии, виноделы Кубани нарастили в три раза годовой объем производства вина. За это время было выпущено 1,5 млрд бутылок вина и шампанского, а регион производит 43% всей виноградной алкогольной продукции России;

В Краснодарском крае построено семь промышленных парков, еще семь — в стройке;

В 2024 году в регионе начнется строительство 17 очистных сооружений на берегу Черного моря;

Аграрии Краснодарского края полностью обеспечены горюче-смазочными материалами и удобрениями;

Урожай в прошлом году «достойный, но не рекордный». Речь о 14,4 млн тонн из которых 9,6 млн тонн — пшеница;

Аграрии в прошлом году приобрели различную сельхозтехнику на 23 млрд рублей. Вместе с тем большое количество внимания политики уделили туристической отрасли региона. Кондратьев доложил, что по итогам прошлого года в Краснодарском крае побывало 16,6 млн отдыхающих. Это, по его словам, «абсолютный рекорд». Кондратьев также назвал Краснодарский край здравницей и курортом для всей страны. В связи с этим строящиеся в регионе отели будут востребованы, поскольку количество туристов «будет только расти», пояснил губернатор. В 20 раз увеличились инвестиции в строительство отелей и гостиниц. В регионе строится 48 отелей на сумму 500 млрд рублей. К концу года количество номеров вырастет на 30 тыс. Путин же потребовал постоянно следить за качеством услуг гостиниц Краснодарского края. Кубань находится в уникальном положении, считает Владимир Климанов. «Действительно, там есть определенная военно-стратегическая напряженность. Но в то же время ситуация в Крыму гораздо более напряженная, и потому развитие туризма там менее вероятно, чем в Краснодарском крае, а других альтернатив именно летнего курортного отдыха в нашей стране не так много. Да, на подъеме Дагестан, Калининградская область, курорты в Приморском крае. На этом весь список и будет заканчиваться, поэтому отдельно нужно думать о развитии туризма на черноморском побережье Кавказа», — пояснил эксперт. По его словам, внутренний туризм находится на подъеме и требует еще большей поддержки со стороны государства в силу того, что ситуация на внешних рынках вряд ли будет улучшаться. Поэтому отдых в России имеет огромный потенциал роста, и его нужно стимулировать дальше. Директор Центра региональной политики РАНХиГС подчеркнул, что в Краснодарском крае представлена вся необходимая инфраструктура, которых порой нет в других регионах. Речь о коллективных местах размещения, сетях общественного питания, других необходимых элементов инфраструктурного обеспечения рекреационной деятельности. «Оно имеет место, поэтому при закрытости внешних возможностей — здесь все выглядит, очевидно», — добавил он. «В ходе поездок по стране накануне президентских выборов происходит обсуждение разных тем и разных отраслевых вопросов: развитие авиастроения и высокоскоростных магистралей в Татарстане. Развитие базовых отраслей промышленности, в том числе металлургии, как это мы поняли из поездки на Урал. Или даже развитие агропромышленного комплекса, что было вот показано в Ставрополе. Сейчас очередь дошла до туристической отрасли», — резюмировал Климанов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Владимир Путин лично контролирует ситуацию с туристической отраслью в Краснодарском крае. Регион находится в уникальном положении из-за угроз атак Украины и ограничения транспортных возможностей. Так URA.RU комментирует директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов прошедшую встречу президента России с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. В том числе, по его словам, очередь в предвыборной кампании Путина дошла до туристической отрасли. Темами обсуждения Путина и Кондратьева стали экономика, промышленность, инвестиции в регионе, а также социальная сфера. Российский лидер назвал ситуацию в регионе стабильной, Краснодарский край развивается, и у него очень хорошие показатели. Путин отметил, что в то время как в стране рекордно низкая безработица — в Краснодарском крае еще ниже, чем общероссийская. Глава региона доложил Путину о том, что: Вместе с тем большое количество внимания политики уделили туристической отрасли региона. Кондратьев доложил, что по итогам прошлого года в Краснодарском крае побывало 16,6 млн отдыхающих. Это, по его словам, «абсолютный рекорд». Кондратьев также назвал Краснодарский край здравницей и курортом для всей страны. В связи с этим строящиеся в регионе отели будут востребованы, поскольку количество туристов «будет только расти», пояснил губернатор. В 20 раз увеличились инвестиции в строительство отелей и гостиниц. В регионе строится 48 отелей на сумму 500 млрд рублей. К концу года количество номеров вырастет на 30 тыс. Путин же потребовал постоянно следить за качеством услуг гостиниц Краснодарского края. Кубань находится в уникальном положении, считает Владимир Климанов. «Действительно, там есть определенная военно-стратегическая напряженность. Но в то же время ситуация в Крыму гораздо более напряженная, и потому развитие туризма там менее вероятно, чем в Краснодарском крае, а других альтернатив именно летнего курортного отдыха в нашей стране не так много. Да, на подъеме Дагестан, Калининградская область, курорты в Приморском крае. На этом весь список и будет заканчиваться, поэтому отдельно нужно думать о развитии туризма на черноморском побережье Кавказа», — пояснил эксперт. По его словам, внутренний туризм находится на подъеме и требует еще большей поддержки со стороны государства в силу того, что ситуация на внешних рынках вряд ли будет улучшаться. Поэтому отдых в России имеет огромный потенциал роста, и его нужно стимулировать дальше. Директор Центра региональной политики РАНХиГС подчеркнул, что в Краснодарском крае представлена вся необходимая инфраструктура, которых порой нет в других регионах. Речь о коллективных местах размещения, сетях общественного питания, других необходимых элементов инфраструктурного обеспечения рекреационной деятельности. «Оно имеет место, поэтому при закрытости внешних возможностей — здесь все выглядит, очевидно», — добавил он. «В ходе поездок по стране накануне президентских выборов происходит обсуждение разных тем и разных отраслевых вопросов: развитие авиастроения и высокоскоростных магистралей в Татарстане. Развитие базовых отраслей промышленности, в том числе металлургии, как это мы поняли из поездки на Урал. Или даже развитие агропромышленного комплекса, что было вот показано в Ставрополе. Сейчас очередь дошла до туристической отрасли», — резюмировал Климанов.