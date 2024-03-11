В России стартует обмен замороженными активами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Москва, минфин, министерство финансов рф
Минфин утвердил процедуру обмена Фото:

Россияне смогут обменять замороженные активы. Об этом сообщили в Минфине РФ. Сделки будут завершены до 1 сентября.

«Обмен россиян замороженными активами с иностранцами наконец стартует», — сообщили в Минфине. Сообщение передает агентство РИА Новости. Известно, что правовая комиссия определила условия такого обмена, все процессы должны быть завершены до 1 сентября.

Заявки от россиян будут приниматься с 25 марта по 8 мая. Также выкупить заблокированные активы смогут иностранцы у российских инвесторов. Ранее указ об этом обмене подписал президент Владимир Путин.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россияне смогут обменять замороженные активы. Об этом сообщили в Минфине РФ. Сделки будут завершены до 1 сентября. «Обмен россиян замороженными активами с иностранцами наконец стартует», — сообщили в Минфине. Сообщение передает агентство РИА Новости. Известно, что правовая комиссия определила условия такого обмена, все процессы должны быть завершены до 1 сентября. Заявки от россиян будут приниматься с 25 марта по 8 мая. Также выкупить заблокированные активы смогут иностранцы у российских инвесторов. Ранее указ об этом обмене подписал президент Владимир Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...