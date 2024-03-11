В России стартует обмен замороженными активами

Минфин утвердил процедуру обмена
Россияне смогут обменять замороженные активы. Об этом сообщили в Минфине РФ. Сделки будут завершены до 1 сентября.
«Обмен россиян замороженными активами с иностранцами наконец стартует», — сообщили в Минфине. Сообщение передает агентство РИА Новости. Известно, что правовая комиссия определила условия такого обмена, все процессы должны быть завершены до 1 сентября.
Заявки от россиян будут приниматься с 25 марта по 8 мая. Также выкупить заблокированные активы смогут иностранцы у российских инвесторов. Ранее указ об этом обмене подписал президент Владимир Путин.
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