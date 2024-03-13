13 марта 2024

Швейцария призвала включить Россию в мирные переговоры по Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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SHAMAN. Екатеринбург, флаг россии, патриотизм, праздник
России придется присоединиться к мирной конференции по Украине, заявил Кассис Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Цель швейцарской инициативы по урегулированию украинского конфликта заключается в привлечении России к переговорам. На этом настоял глава внешнеполитического ведомства Швейцарии Иньяцио Кассис.

«Цель этой инициативы — привлечь к участию Россию. Идея в том, что эта мирная конференция откроет процесс, путь, и России обязательно придется присоединиться к этому пути. Я уже говорил в Давосе в январе, что не будет мира без русских. Моя позиция не изменилась», — заявил Кассис в беседе со швейцарским радио Schweizer Radio und Fernsehen (SRF).

Швейцарский президент Виола Амхерд ранее сообщила о просьбе президента Украины Владимира Зеленского организовать мирный саммит. В то же время, по словам главы офиса Зеленского Андрея Ермака, Украина стремится к проведению саммитов для продвижения так называемой «формулы мира» страны. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не планирует участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, даже в случае официального приглашения.

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Цель швейцарской инициативы по урегулированию украинского конфликта заключается в привлечении России к переговорам. На этом настоял глава внешнеполитического ведомства Швейцарии Иньяцио Кассис. «Цель этой инициативы — привлечь к участию Россию. Идея в том, что эта мирная конференция откроет процесс, путь, и России обязательно придется присоединиться к этому пути. Я уже говорил в Давосе в январе, что не будет мира без русских. Моя позиция не изменилась», — заявил Кассис в беседе со швейцарским радио Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). Швейцарский президент Виола Амхерд ранее сообщила о просьбе президента Украины Владимира Зеленского организовать мирный саммит. В то же время, по словам главы офиса Зеленского Андрея Ермака, Украина стремится к проведению саммитов для продвижения так называемой «формулы мира» страны. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не планирует участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, даже в случае официального приглашения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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