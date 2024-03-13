Швейцария призвала включить Россию в мирные переговоры по Украине

14 марта 2024 в 01:49 Размер текста - 17 +

России придется присоединиться к мирной конференции по Украине, заявил Кассис Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Цель швейцарской инициативы по урегулированию украинского конфликта заключается в привлечении России к переговорам. На этом настоял глава внешнеполитического ведомства Швейцарии Иньяцио Кассис. «Цель этой инициативы — привлечь к участию Россию. Идея в том, что эта мирная конференция откроет процесс, путь, и России обязательно придется присоединиться к этому пути. Я уже говорил в Давосе в январе, что не будет мира без русских. Моя позиция не изменилась», — заявил Кассис в беседе со швейцарским радио Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). Швейцарский президент Виола Амхерд ранее сообщила о просьбе президента Украины Владимира Зеленского организовать мирный саммит. В то же время, по словам главы офиса Зеленского Андрея Ермака, Украина стремится к проведению саммитов для продвижения так называемой «формулы мира» страны. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не планирует участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, даже в случае официального приглашения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Цель швейцарской инициативы по урегулированию украинского конфликта заключается в привлечении России к переговорам. На этом настоял глава внешнеполитического ведомства Швейцарии Иньяцио Кассис. «Цель этой инициативы — привлечь к участию Россию. Идея в том, что эта мирная конференция откроет процесс, путь, и России обязательно придется присоединиться к этому пути. Я уже говорил в Давосе в январе, что не будет мира без русских. Моя позиция не изменилась», — заявил Кассис в беседе со швейцарским радио Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). Швейцарский президент Виола Амхерд ранее сообщила о просьбе президента Украины Владимира Зеленского организовать мирный саммит. В то же время, по словам главы офиса Зеленского Андрея Ермака, Украина стремится к проведению саммитов для продвижения так называемой «формулы мира» страны. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не планирует участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, даже в случае официального приглашения.