Кремль отреагировал на выход Турции из ДОВСЕ

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Президент России Владимир Путин на подписании документов по итогам саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков назвал нежизнеспособным договор ДОВСЕ Фото:

В Кремле назвали нежизнеспособным Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), из которого накануне вышла Турция. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ДОВСЕ потерял силу в текущих геополитических условиях, отвечая на вопрос URA.RU о том, если в этом риски для РФ.

«В целом, этот документ потерял свою жизнеспособность в силу изменившихся геополитических условий и стратегической ситуации. Эта ситуация вызвана в целом деградацией системы безопасности в Европе. И это требует совместного диалога для выработки новых режимов и нового единого мировоззрения в области безопасности и стратстабильности. Сейчас этот диалог, к сожалению, отсутствует не по вине Российской Федерации», — пояснил Песков.

Турция 8 апреля приостановила свое участие в ДОВСЕ. Договором ограничивалось количество танков, артиллерийских системы и военных самолетов.

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В Кремле назвали нежизнеспособным Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), из которого накануне вышла Турция. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ДОВСЕ потерял силу в текущих геополитических условиях, отвечая на вопрос URA.RU о том, если в этом риски для РФ. «В целом, этот документ потерял свою жизнеспособность в силу изменившихся геополитических условий и стратегической ситуации. Эта ситуация вызвана в целом деградацией системы безопасности в Европе. И это требует совместного диалога для выработки новых режимов и нового единого мировоззрения в области безопасности и стратстабильности. Сейчас этот диалог, к сожалению, отсутствует не по вине Российской Федерации», — пояснил Песков. Турция 8 апреля приостановила свое участие в ДОВСЕ. Договором ограничивалось количество танков, артиллерийских системы и военных самолетов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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