Кремль отреагировал на выход Турции из ДОВСЕ

09 апреля 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков назвал нежизнеспособным договор ДОВСЕ Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле назвали нежизнеспособным Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), из которого накануне вышла Турция. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ДОВСЕ потерял силу в текущих геополитических условиях, отвечая на вопрос URA.RU о том, если в этом риски для РФ. «В целом, этот документ потерял свою жизнеспособность в силу изменившихся геополитических условий и стратегической ситуации. Эта ситуация вызвана в целом деградацией системы безопасности в Европе. И это требует совместного диалога для выработки новых режимов и нового единого мировоззрения в области безопасности и стратстабильности. Сейчас этот диалог, к сожалению, отсутствует не по вине Российской Федерации», — пояснил Песков. Турция 8 апреля приостановила свое участие в ДОВСЕ. Договором ограничивалось количество танков, артиллерийских системы и военных самолетов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кремле назвали нежизнеспособным Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), из которого накануне вышла Турция. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ДОВСЕ потерял силу в текущих геополитических условиях, отвечая на вопрос URA.RU о том, если в этом риски для РФ. «В целом, этот документ потерял свою жизнеспособность в силу изменившихся геополитических условий и стратегической ситуации. Эта ситуация вызвана в целом деградацией системы безопасности в Европе. И это требует совместного диалога для выработки новых режимов и нового единого мировоззрения в области безопасности и стратстабильности. Сейчас этот диалог, к сожалению, отсутствует не по вине Российской Федерации», — пояснил Песков. Турция 8 апреля приостановила свое участие в ДОВСЕ. Договором ограничивалось количество танков, артиллерийских системы и военных самолетов.