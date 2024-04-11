В Минобороны раскрыли точные потери ВСУ при контрнаступлении

В ходе последнего контрнаступления Вооруженных сил Украины Киев потерял 166 тысяч военных погибшими и ранеными. Об этом сообщил источник в Министерстве обороны РФ.
«Итогом воплощения в жизнь предыдущего плана контрнаступления главнокомандующего [Владимира] Зеленского в 2023 году, мягко названного им „не столь успешным“, стала гибель и тяжелые ранения более 166 тысяч военнослужащих ВСУ», — рассказал источник из МО РФ РИА Новости. Помимо этого, украинская армия потеряла 789 танков, 2,4 тысячи других бронированных машин и 132 самолета.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новое контрнаступление ВСУ. В ходе него он даже планирует «взорвать Крымский мост» и несколько инфраструктурных объектов.
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