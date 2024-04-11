Армия и оружие В Минобороны раскрыли точные потери ВСУ при контрнаступлении Источник Минобороны РФ: ВСУ потеряли более 166 тысяч бойцов при контрнаступе 11 апреля 2024 в 22:28 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский готовит новое контрнаступление ВСУ Фото: U.S. Army / Sgt. Jacob Holmes новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе последнего контрнаступления Вооруженных сил Украины Киев потерял 166 тысяч военных погибшими и ранеными. Об этом сообщил источник в Министерстве обороны РФ. «Итогом воплощения в жизнь предыдущего плана контрнаступления главнокомандующего [Владимира] Зеленского в 2023 году, мягко названного им „не столь успешным“, стала гибель и тяжелые ранения более 166 тысяч военнослужащих ВСУ», — рассказал источник из МО РФ РИА Новости. Помимо этого, украинская армия потеряла 789 танков, 2,4 тысячи других бронированных машин и 132 самолета. Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новое контрнаступление ВСУ. В ходе него он даже планирует «взорвать Крымский мост» и несколько инфраструктурных объектов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В ходе последнего контрнаступления Вооруженных сил Украины Киев потерял 166 тысяч военных погибшими и ранеными. Об этом сообщил источник в Министерстве обороны РФ. «Итогом воплощения в жизнь предыдущего плана контрнаступления главнокомандующего [Владимира] Зеленского в 2023 году, мягко названного им „не столь успешным“, стала гибель и тяжелые ранения более 166 тысяч военнослужащих ВСУ», — рассказал источник из МО РФ РИА Новости. Помимо этого, украинская армия потеряла 789 танков, 2,4 тысячи других бронированных машин и 132 самолета. Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новое контрнаступление ВСУ. В ходе него он даже планирует «взорвать Крымский мост» и несколько инфраструктурных объектов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям