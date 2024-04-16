ФСБ раскрыла подробности о мужчине, который пытался убить экс-сотрудника СБУ в Москве

ФСБ задержала гражданина РФ, заминировавшего машину экс-сотрудника СБУ в Москве

16 апреля 2024 в 12:12 Размер текста - 17 +

Против россиянина возбуждено уголовное дело, рассказали в Следственном комитет России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Россиянина, который подорвал машину бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова в Москве, завербовал сотрудник СБУ в 2023 году. В это время злоумышленник находился на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России, раскрывая подробности о задержанном. «Следствие установило, что задержанный после начала спецоперации выехал на Украину, где в октябре 2023 года был завербован сотрудником СБУ. В марте он прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства», — передает РИА Новости сообщение от ФСБ. Отмечается, что россиянин действовал по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка. В Москве, имея инструкцию и компоненты, мужчина собрал взрывное устройство. После он подложил его под автомобиль Прозорова. В СК РФ возбудили уголовное дело о покушении и незаконном обороте взрывчатки. Там добавили, что все соучастники будут объявлены в розыск. Подрыв машины произошел 12 апреля. Прозоров получил травму ноги, его быстро доставили в больницу. Эпицентр взрыва пришелся на водительское место. Прозорова Украина пыталась устранить и ранее. Подробности — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россиянина, который подорвал машину бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова в Москве, завербовал сотрудник СБУ в 2023 году. В это время злоумышленник находился на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России, раскрывая подробности о задержанном. «Следствие установило, что задержанный после начала спецоперации выехал на Украину, где в октябре 2023 года был завербован сотрудником СБУ. В марте он прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства», — передает РИА Новости сообщение от ФСБ. Отмечается, что россиянин действовал по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка. В Москве, имея инструкцию и компоненты, мужчина собрал взрывное устройство. После он подложил его под автомобиль Прозорова. В СК РФ возбудили уголовное дело о покушении и незаконном обороте взрывчатки. Там добавили, что все соучастники будут объявлены в розыск. Подрыв машины произошел 12 апреля. Прозоров получил травму ноги, его быстро доставили в больницу. Эпицентр взрыва пришелся на водительское место. Прозорова Украина пыталась устранить и ранее. Подробности — в материале URA.RU.