Глава ГУМЧС по Чечне Цакаев присутствовал на совещании у Кадырова

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Цакаев присутствовал на совещании Кадырова, его можно заметить на видео с беседы Фото:

Начальник ГУМЧС РФ по Чеченской Республике Алихан Цакаев, которого ранее задержали на границе Дагестана и Чечни, присутствовал на совещании главы республики Рамзана Кадырова. Чеченский глава обратил внимание Цакаева на проведение комплексной подготовки сотрудников Управления. Об итогах совещания Кадыров написал в своем telegram-канале.

«Я обратил внимание руководителей силовых подразделений, правоохранительных органов и регионального Управления МЧС на необходимость провести комплексную подготовку своих сотрудников», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Также Цакаева можно увидеть на видеозаписи совещания, которую глава Чечни прикрепил к сообщению с итогами беседы.

Ранее полицейские задержали Цакаева за вождение в нетрезвом виде у федерального контрольно-пропускного поста «Герзель». Также он ехал по встречной полосе и не остановился по требованию сотрудников ДПС. Позже глава республики Сергей Меликов заявил, что задержание Цакаева произошло на федеральном КПП. Оно не находится в ведении служб правопорядка Дагестана.

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Начальник ГУМЧС РФ по Чеченской Республике Алихан Цакаев, которого ранее задержали на границе Дагестана и Чечни, присутствовал на совещании главы республики Рамзана Кадырова. Чеченский глава обратил внимание Цакаева на проведение комплексной подготовки сотрудников Управления. Об итогах совещания Кадыров написал в своем telegram-канале. «Я обратил внимание руководителей силовых подразделений, правоохранительных органов и регионального Управления МЧС на необходимость провести комплексную подготовку своих сотрудников», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Также Цакаева можно увидеть на видеозаписи совещания, которую глава Чечни прикрепил к сообщению с итогами беседы. Ранее полицейские задержали Цакаева за вождение в нетрезвом виде у федерального контрольно-пропускного поста «Герзель». Также он ехал по встречной полосе и не остановился по требованию сотрудников ДПС. Позже глава республики Сергей Меликов заявил, что задержание Цакаева произошло на федеральном КПП. Оно не находится в ведении служб правопорядка Дагестана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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