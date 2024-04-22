Глава ГУМЧС по Чечне Цакаев присутствовал на совещании у Кадырова

22 апреля 2024 в 17:41 Размер текста - 17 +

Цакаев присутствовал на совещании Кадырова, его можно заметить на видео с беседы Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Начальник ГУМЧС РФ по Чеченской Республике Алихан Цакаев, которого ранее задержали на границе Дагестана и Чечни, присутствовал на совещании главы республики Рамзана Кадырова. Чеченский глава обратил внимание Цакаева на проведение комплексной подготовки сотрудников Управления. Об итогах совещания Кадыров написал в своем telegram-канале. «Я обратил внимание руководителей силовых подразделений, правоохранительных органов и регионального Управления МЧС на необходимость провести комплексную подготовку своих сотрудников», — написал Кадыров в своем telegram-канале . Также Цакаева можно увидеть на видеозаписи совещания, которую глава Чечни прикрепил к сообщению с итогами беседы. Ранее полицейские задержали Цакаева за вождение в нетрезвом виде у федерального контрольно-пропускного поста «Герзель». Также он ехал по встречной полосе и не остановился по требованию сотрудников ДПС. Позже глава республики Сергей Меликов заявил, что задержание Цакаева произошло на федеральном КПП. Оно не находится в ведении служб правопорядка Дагестана. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начальник ГУМЧС РФ по Чеченской Республике Алихан Цакаев, которого ранее задержали на границе Дагестана и Чечни, присутствовал на совещании главы республики Рамзана Кадырова. Чеченский глава обратил внимание Цакаева на проведение комплексной подготовки сотрудников Управления. Об итогах совещания Кадыров написал в своем telegram-канале. «Я обратил внимание руководителей силовых подразделений, правоохранительных органов и регионального Управления МЧС на необходимость провести комплексную подготовку своих сотрудников», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Также Цакаева можно увидеть на видеозаписи совещания, которую глава Чечни прикрепил к сообщению с итогами беседы. Ранее полицейские задержали Цакаева за вождение в нетрезвом виде у федерального контрольно-пропускного поста «Герзель». Также он ехал по встречной полосе и не остановился по требованию сотрудников ДПС. Позже глава республики Сергей Меликов заявил, что задержание Цакаева произошло на федеральном КПП. Оно не находится в ведении служб правопорядка Дагестана.