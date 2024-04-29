Yonhap: КНДР заминировала дорогу, ведущую в Южную Корею

Военные КНДР заминировали дорогу, ведущую в Южную Корею. Об этом заявил южнокорейский военный чиновник.
«Северная Корея установила наземные мины на межкорейской дороге в пределах демилитаризованной зоны (ДМЗ), разделяющей две Кореи», — сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных. Отмечается, что мины были установлены в конце прошлого года на грунтовой дороге рядом с уездом Чхорвон, в 85 километрах к северо-востоку от Сеула. Дорога была проложена, чтобы соединить Юг и Север для совместных усилий по раскопкам останков погибших возле холма во время Корейской войны 1950-53 годов. Официальный представитель Комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея Ли Сон ЧжуН уточнил, что Южная Корея не станет минировать свой участок дороги.
Ранее КНДР провела первые учения по ядерной контратаке. Учения были проведены как предупреждение для врагов, осуществляющих военные действия против страны.
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Военные КНДР заминировали дорогу, ведущую в Южную Корею. Об этом заявил южнокорейский военный чиновник. «Северная Корея установила наземные мины на межкорейской дороге в пределах демилитаризованной зоны (ДМЗ), разделяющей две Кореи», — сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных. Отмечается, что мины были установлены в конце прошлого года на грунтовой дороге рядом с уездом Чхорвон, в 85 километрах к северо-востоку от Сеула. Дорога была проложена, чтобы соединить Юг и Север для совместных усилий по раскопкам останков погибших возле холма во время Корейской войны 1950-53 годов. Официальный представитель Комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея Ли Сон ЧжуН уточнил, что Южная Корея не станет минировать свой участок дороги. Ранее КНДР провела первые учения по ядерной контратаке. Учения были проведены как предупреждение для врагов, осуществляющих военные действия против страны.