Блинкен пообещал поставить Patriot в Харьков

Украина в ближайшее время получит от США новые системы Patriot. Они будут находиться в Харьковской области. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Киеве.
“США обсуждают с Украиной размещение комплексов Patriot в Харькове… Вашингтон в срочном и приоритетном порядке работает над тем, что изыскать доступные системы ПВО и передать их Украине”, – заявил Энтони Блинкен. На мероприятии присутствует и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Прямой эфир пресс-конференции шел на youtube-канале госдепартамента США.
Блинкен добавил, что скоро Киев и Вашингтон подпишут двухстороннее соглашение в сфере безопасности. Стороны уже проделали значительную работу, заверил госсекретарь США.
Ранее Блинкен заявил, что ВСУ находятся в критическом моменте военного конфликта с Россией. Это связано с продвижением ВС РФ в Харьковской области.
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