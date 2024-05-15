Блинкен пообещал поставить Patriot в Харьков

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Энтони Блинкен прибыл в Киев на фоне наступления ВС РФ на востоке Украины
Энтони Блинкен прибыл в Киев на фоне наступления ВС РФ на востоке Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина в ближайшее время получит от США новые системы Patriot. Они будут находиться в Харьковской области. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Киеве.

“США обсуждают с Украиной размещение комплексов Patriot в Харькове… Вашингтон в срочном и приоритетном порядке работает над тем, что изыскать доступные системы ПВО и передать их Украине”, – заявил Энтони Блинкен. На мероприятии присутствует и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Прямой эфир пресс-конференции шел на youtube-канале госдепартамента США.

Блинкен добавил, что скоро Киев и Вашингтон подпишут двухстороннее соглашение в сфере безопасности. Стороны уже проделали значительную работу, заверил госсекретарь США.

Ранее Блинкен заявил, что ВСУ находятся в критическом моменте военного конфликта с Россией. Это связано с продвижением ВС РФ в Харьковской области.

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Украина в ближайшее время получит от США новые системы Patriot. Они будут находиться в Харьковской области. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Киеве. “США обсуждают с Украиной размещение комплексов Patriot в Харькове… Вашингтон в срочном и приоритетном порядке работает над тем, что изыскать доступные системы ПВО и передать их Украине”, – заявил Энтони Блинкен. На мероприятии присутствует и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Прямой эфир пресс-конференции шел на youtube-канале госдепартамента США. Блинкен добавил, что скоро Киев и Вашингтон подпишут двухстороннее соглашение в сфере безопасности. Стороны уже проделали значительную работу, заверил госсекретарь США. Ранее Блинкен заявил, что ВСУ находятся в критическом моменте военного конфликта с Россией. Это связано с продвижением ВС РФ в Харьковской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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