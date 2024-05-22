22 мая 2024

В России ускорилась годовая инфляция

© Служба новостей «URA.RU»
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Годовая инфляция в России с 14 по 20 мая выросла до 8,03%
Годовая инфляция в России с 14 по 20 мая выросла до 8,03% Фото:

Годовая инфляция в России с 14 по 20 мая выросла до 8,03% с 7,91% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития.

«За неделю с 14 по 20 мая 2024 года на потребительском рынке инфляция замедлилась до 0,11%, год к году рост цен составил 8,03%. В секторе продовольственных товаров на отчетной неделе темпы роста цен снизились до 0,06%», — сказано в тексте. Передает РИА Новости.

Также ускорилась и дефляция на фрукты и овощи, цены на другие продукты питания выросли на 0,13%. В непродовольственном сегменте инфляция замедлилась из-за снижения цен на электро- и бытовую технику, а также на отечественные автомобили. В сфере услуг цены выросли на 0,27%, при этом удорожание авиабилетов замедлилось. Годовая инфляция в России за период с 7 по 13 мая ускорилась до 7,91%, сказано в тексте.

Ранее сообщалось о подорожании мясной продукции в стране. Это связано с увеличением спроса, но рост производства скота и птицы помогает стабилизировать ситуацию на рынке, рассказали в пресс-службе Минсельхоза РФ.

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Годовая инфляция в России с 14 по 20 мая выросла до 8,03% с 7,91% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития. «За неделю с 14 по 20 мая 2024 года на потребительском рынке инфляция замедлилась до 0,11%, год к году рост цен составил 8,03%. В секторе продовольственных товаров на отчетной неделе темпы роста цен снизились до 0,06%», — сказано в тексте. Передает РИА Новости. Также ускорилась и дефляция на фрукты и овощи, цены на другие продукты питания выросли на 0,13%. В непродовольственном сегменте инфляция замедлилась из-за снижения цен на электро- и бытовую технику, а также на отечественные автомобили. В сфере услуг цены выросли на 0,27%, при этом удорожание авиабилетов замедлилось. Годовая инфляция в России за период с 7 по 13 мая ускорилась до 7,91%, сказано в тексте. Ранее сообщалось о подорожании мясной продукции в стране. Это связано с увеличением спроса, но рост производства скота и птицы помогает стабилизировать ситуацию на рынке, рассказали в пресс-службе Минсельхоза РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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