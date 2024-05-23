Dota 2 выпустила большое обновление: что изменилось в игре

Valve выпустила крупное обновление Dota 2 с новыми механиками для героев

23 мая 2024 в 10:19 Размер текста - 17 +

Для игры Dota 2 вышло обновление 7.36 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Компания Valve выпустила значительное обновление для игры Dota 2 7.36. В нем представлены новые механики для героев. «Компания Valve выпустила крупное обновление 7.36 для Dota 2», — сообщает издание «Игромания». Там добавили, что в рамках апдейта каждый герой обзавелся уникальными врожденными способностями, которые либо придают постоянный уникальный эффект, либо дополняют обычные способности героя. Отдельной особенностью стали аспекты, предоставляющие возможность выбора стиля игры, наиболее подходящего игроку или текущей ситуации. Каждый герой обладает не менее чем двумя аспектами, которые можно изменить до начала матча. Кроме того, обновление 7.36 включило в себя значительные изменения баланса героев, предметов, Ability Draft и другие доработки. Помимо основного обновления, игра Dota 2 была дополнена вторым актом «Павшей короны», события которого разворачиваются в безжалостных пустынях Друуда. Игроков ожидали новая карта события, новый сюжет, появление нескольких новых персонажей (включая возвращение старых фаворитов), новые аксессуары, мини-игры и другие сюрпризы, заключили в издании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания Valve выпустила значительное обновление для игры Dota 2 7.36. В нем представлены новые механики для героев. «Компания Valve выпустила крупное обновление 7.36 для Dota 2», — сообщает издание «Игромания». Там добавили, что в рамках апдейта каждый герой обзавелся уникальными врожденными способностями, которые либо придают постоянный уникальный эффект, либо дополняют обычные способности героя. Отдельной особенностью стали аспекты, предоставляющие возможность выбора стиля игры, наиболее подходящего игроку или текущей ситуации. Каждый герой обладает не менее чем двумя аспектами, которые можно изменить до начала матча. Кроме того, обновление 7.36 включило в себя значительные изменения баланса героев, предметов, Ability Draft и другие доработки. Помимо основного обновления, игра Dota 2 была дополнена вторым актом «Павшей короны», события которого разворачиваются в безжалостных пустынях Друуда. Игроков ожидали новая карта события, новый сюжет, появление нескольких новых персонажей (включая возвращение старых фаворитов), новые аксессуары, мини-игры и другие сюрпризы, заключили в издании.