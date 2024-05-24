Прокуратура опубликовала видео аварии в Москве с тремя погибшими

В Москве водитель автомобиля «Тойота» не справился с управлением и столкнулся с «Киа». В результате ДТП погибло три человека. Кадры аварии опубликовала московская прокуратура.
«Ночью на ул. Привольная водитель автомобиля „Тойота“ не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем „Киа“», — говорится в сообщении прокуратуры в telegram-канале. В ДТП погиб 41-летний водитель «Тойоты» и два пассажира.
Также сообщается, что в результате аварии есть пострадавшие. Установление всех обстоятельств ДТП взяла под контроль прокуратура Юго-Восточного административного округа.
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