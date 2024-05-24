Прокуратура опубликовала видео аварии в Москве с тремя погибшими

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В Москве "Тойота" столкнулась с "Киа", три человека погибло (архивное фото)
В Москве "Тойота" столкнулась с "Киа", три человека погибло (архивное фото) Фото:

В Москве водитель автомобиля «Тойота» не справился с управлением и столкнулся с «Киа». В результате ДТП погибло три человека. Кадры аварии опубликовала московская прокуратура. 

«Ночью на ул. Привольная водитель автомобиля „Тойота“ не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем „Киа“», — говорится в сообщении прокуратуры в telegram-канале. В ДТП погиб 41-летний водитель «Тойоты» и два пассажира.

Также сообщается, что в результате аварии есть пострадавшие. Установление всех обстоятельств ДТП взяла под контроль прокуратура Юго-Восточного административного округа.

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В Москве водитель автомобиля «Тойота» не справился с управлением и столкнулся с «Киа». В результате ДТП погибло три человека. Кадры аварии опубликовала московская прокуратура.  «Ночью на ул. Привольная водитель автомобиля „Тойота“ не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем „Киа“», — говорится в сообщении прокуратуры в telegram-канале. В ДТП погиб 41-летний водитель «Тойоты» и два пассажира. Также сообщается, что в результате аварии есть пострадавшие. Установление всех обстоятельств ДТП взяла под контроль прокуратура Юго-Восточного административного округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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