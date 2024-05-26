Погиб актер из сериала «След» Мацей Люсня

Погиб актер Мацей Люсня, сыгравший в польской адаптации сериала «След». Он также был известен как режиссер и автор песен. О гибели Люсни сообщили в театре, где он играл.
«Трагически погиб Мацей Люсня. В первую очередь он был известен по работе в десятках рейтинговых сериалов», — сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу театра «Комедия».
Люсня сделал много для кинематографа. На его счету участие в фильмах «Смерть как краюха хлеба», «Преступники», детектив «След» и боевик «Петля». Он родился в 1968 году, в 1991-м окончил Краковскую высшую театральную школу.
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