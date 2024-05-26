Погиб актер из сериала «След» Мацей Люсня

26 мая 2024 в 08:46 Размер текста - 17 +

Люсня был известен по работе в десятках рейтинговых сериалов Фото: Пресс-служба Краковского театра «Комедия» Погиб актер Мацей Люсня, сыгравший в польской адаптации сериала «След». Он также был известен как режиссер и автор песен. О гибели Люсни сообщили в театре, где он играл. «Трагически погиб Мацей Люсня. В первую очередь он был известен по работе в десятках рейтинговых сериалов», — сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу театра «Комедия». Люсня сделал много для кинематографа. На его счету участие в фильмах «Смерть как краюха хлеба», «Преступники», детектив «След» и боевик «Петля». Он родился в 1968 году, в 1991-м окончил Краковскую высшую театральную школу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Погиб актер Мацей Люсня, сыгравший в польской адаптации сериала «След». Он также был известен как режиссер и автор песен. О гибели Люсни сообщили в театре, где он играл. «Трагически погиб Мацей Люсня. В первую очередь он был известен по работе в десятках рейтинговых сериалов», — сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу театра «Комедия». Люсня сделал много для кинематографа. На его счету участие в фильмах «Смерть как краюха хлеба», «Преступники», детектив «След» и боевик «Петля». Он родился в 1968 году, в 1991-м окончил Краковскую высшую театральную школу.