Погиб актер из сериала «След» Мацей Люсня

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Люсня был известен по работе в десятках рейтинговых сериалов Фото:

Погиб актер Мацей Люсня, сыгравший в польской адаптации сериала «След». Он также был известен как режиссер и автор песен. О гибели Люсни сообщили в театре, где он играл.

«Трагически погиб Мацей Люсня. В первую очередь он был известен по работе в десятках рейтинговых сериалов», — сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу театра «Комедия».

Люсня сделал много для кинематографа. На его счету участие в фильмах «Смерть как краюха хлеба», «Преступники», детектив «След» и боевик «Петля». Он родился в 1968 году, в 1991-м окончил Краковскую высшую театральную школу.

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Погиб актер Мацей Люсня, сыгравший в польской адаптации сериала «След». Он также был известен как режиссер и автор песен. О гибели Люсни сообщили в театре, где он играл. «Трагически погиб Мацей Люсня. В первую очередь он был известен по работе в десятках рейтинговых сериалов», — сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу театра «Комедия». Люсня сделал много для кинематографа. На его счету участие в фильмах «Смерть как краюха хлеба», «Преступники», детектив «След» и боевик «Петля». Он родился в 1968 году, в 1991-м окончил Краковскую высшую театральную школу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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