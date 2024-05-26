Новый глава Минобороны принял участие в богослужении в главном храме ВС РФ

Новый министр обороны РФ Андрей Белоусов принял участие в богослужении в главном храме Вооруженных сил России, который находится в Московской области. Об этом сообщают СМИ.
«Глава Минобороны РФ Белоусов участвует в богослужении в главном храме ВС России. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил литургию», — передает телеканал «Звезда», который ведет трансляцию богослужения, приуроченной к неделе 4-й по Пасхе. Также там присутствуют замминистра обороны Виктор Горемыкин и военнослужащие.
Андрей Белоусов стал главой Минобороны РФ во время формирования нового правительства. Подробная его биография — в материале URA.RU.
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