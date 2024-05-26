Армия и оружие Новый глава Минобороны принял участие в богослужении в главном храме ВС РФ 26 мая 2024 в 13:36 Размер текста - 17 + Андрей Белоусов посетил главный храм ВС РФ 26 мая Фото: Георгий Бергал © URA.RU Новый министр обороны РФ Андрей Белоусов принял участие в богослужении в главном храме Вооруженных сил России, который находится в Московской области. Об этом сообщают СМИ. «Глава Минобороны РФ Белоусов участвует в богослужении в главном храме ВС России. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил литургию», — передает телеканал «Звезда», который ведет трансляцию богослужения, приуроченной к неделе 4-й по Пасхе. Также там присутствуют замминистра обороны Виктор Горемыкин и военнослужащие. Андрей Белоусов стал главой Минобороны РФ во время формирования нового правительства. Подробная его биография — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Новый министр обороны РФ Андрей Белоусов принял участие в богослужении в главном храме Вооруженных сил России, который находится в Московской области. Об этом сообщают СМИ. «Глава Минобороны РФ Белоусов участвует в богослужении в главном храме ВС России. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил литургию», — передает телеканал «Звезда», который ведет трансляцию богослужения, приуроченной к неделе 4-й по Пасхе. Также там присутствуют замминистра обороны Виктор Горемыкин и военнослужащие. Андрей Белоусов стал главой Минобороны РФ во время формирования нового правительства. Подробная его биография — в материале URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям