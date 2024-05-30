Переметнувшийся с танком на сторону РФ боец ВСУ раскрыл подробности операции

Для побега боец угнал танк Т-64 Фото: Министерство обороны Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бывший военнослужащий ВСУ Михаил Лихачев, угнавший танк Т-64 ради перехода на российскую сторону, воспользовался бегством сослуживцев во время обстрела, угнав боевую машину. Об этом рассказал сам боец.

«Нас кинули на позиции как пушечное мясо. Через время начался обстрел. <…> Подловил момент, увидел технику, запрыгнул в нее. Когда все сбегали, я этим воспользовался. Долго готовили все это: и я, и ребята на той стороне ждали удобного момента», — передает слова военного ТАСС. Сослуживцы приняли его действия за попытку прикрыть бежавших с поля боя. Боец признается, что во время операции был на «диком адреналине».

О бегстве бойца ВСУ сообщал бывший министр информации ДНР Даниил Безсонов. Он рассказал, что операция готовилась совместно с российскими военными. ВС РФ уже ждали беглеца на границе.