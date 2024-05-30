Челябинцы и пермяки попали в число самых продуктивных жителей России

Челябинцы заняли третье место в рейтинге продуктивности на работе среди россиян. На восьмом месте оказались жители Перми, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито Работа».
«В мае 61% челябинцев оценили свои мотивацию и продуктивность на работе на 8–10 баллов из 10. Они заняли третье место в рейтинге, уступив жителям Казани и Красноярска. В Перми такую оценку дали 57% жителей, заняв восьмое место», — сообщили URA.RU в «Авито Работа».
В рейтинге продуктивности Пермь опередили жители Омска (60%), Воронежа (60%), Новосибирска (58%) и Ростова-на-Дону (57%). При этом наибольшую работоспособность проявляли сотрудники онлайн-торговли, логистики и транспорта, а также охраны и безопасности.
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