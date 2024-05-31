Беглый судья Шмидт: Польша готова воевать с Россией, если этого попросят США

31 мая 2024 в 17:27 Размер текста - 17 +

Польша может начать войну против РФ, если этого потребуют США, заявил Шмидт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Польши обязались перед США принять участие в войне против России, если американское правительство попросит об этом. Об этом сообщил бывший польский судья Томаш Шмидт, который уехал в Белоруссию из-за несогласия с политикой Варшавы. «Результаты этой встречи были таковы, что Польша обязалась, если бы такая воля была выражена со стороны Америки, непосредственно участвовать в войне», — заявил Шмидт, напомнив о том, что премьер-министр Польши Дональд Туск и президент страны Анджей Дуда встретились в начале марта в Вашингтоне с главой США Джо Байденом. Его слова передает ТАСС. Беглый судья добавил, что использование польской армии за пределами страны регулируется Конституцией, и решение о таком использовании принимает президент по предложению премьер-министра. Шмидт предполагает, что визит польских политиков в Вашингтон был направлен на проверку их готовности следовать указаниям Штатов. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что НАТО готовится воевать с РФ. Однако, по его словам, есть время предотвратить это. Также венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что и Европа готовится к войне с Россией из-за втягивания в украинский конфликт. В мае 2024 года Томаш Шмидт заявил о своем решении уйти в отставку и намерении обратиться за политическим убежищем в Белоруссии. Это объявление было сделано во время пресс-конференции, где судья выразил свой протест против политики Варшавы по отношению к Минску и Москве. По словам Шмидта, решение приехать в Белоруссию и просить убежище было обусловлено желанием безопасно и свободно выражать свои взгляды, что он считает невозможным в текущих условиях в Польше. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Польши обязались перед США принять участие в войне против России, если американское правительство попросит об этом. Об этом сообщил бывший польский судья Томаш Шмидт, который уехал в Белоруссию из-за несогласия с политикой Варшавы. «Результаты этой встречи были таковы, что Польша обязалась, если бы такая воля была выражена со стороны Америки, непосредственно участвовать в войне», — заявил Шмидт, напомнив о том, что премьер-министр Польши Дональд Туск и президент страны Анджей Дуда встретились в начале марта в Вашингтоне с главой США Джо Байденом. Его слова передает ТАСС. Беглый судья добавил, что использование польской армии за пределами страны регулируется Конституцией, и решение о таком использовании принимает президент по предложению премьер-министра. Шмидт предполагает, что визит польских политиков в Вашингтон был направлен на проверку их готовности следовать указаниям Штатов. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что НАТО готовится воевать с РФ. Однако, по его словам, есть время предотвратить это. Также венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что и Европа готовится к войне с Россией из-за втягивания в украинский конфликт. В мае 2024 года Томаш Шмидт заявил о своем решении уйти в отставку и намерении обратиться за политическим убежищем в Белоруссии. Это объявление было сделано во время пресс-конференции, где судья выразил свой протест против политики Варшавы по отношению к Минску и Москве. По словам Шмидта, решение приехать в Белоруссию и просить убежище было обусловлено желанием безопасно и свободно выражать свои взгляды, что он считает невозможным в текущих условиях в Польше.