«Зенит» победил «Балтику» и в пятый раз выиграл Кубок России

Кубок России стал вторым за неделю турниром, в котором победил питерский «Зенит» Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Питерский футбольный клуб «Зенит» выиграл финал Кубка России, где победил калининградский клуб «Балтика» со счетом 2:1. Яркие моменты игры — в фоторепортаже URA.RU.

«Зенит» победил в игре с «Балтикой» и стал пятикратным обладателем Кубка России по футболу. Финальная игра прошла на стадионе «Лужники» в Москве, где присутствовало более 41 тысячи зрителей. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу «Зенита». У питерского клуба гол забили Нино (81) и Нуралы Алип (90+5), у калининградского — Алекс Фернандес (40-я минута).

Кубок России стал вторым за неделю турниром, в котором победил «Зенит». 26 мая питерский клуб обыграл «Ростов» из Ростова-на-Дону в финале Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона 2023/2024. Игра также закончилась со счетом 2:1. «Зенит» стал 11-кратным чемпионом РФ и СССР по футболу.