В США ожидается нашествие «суперсвиней»

Канадские «суперсвиньи», потомки домашних свиней и евразийских диких кабанов, представляют угрозу для аграрного сектора США, в частности для штатов Северная и Южная Дакота, Монтана и Миннесота. Об этом сообщает Business Insider, ссылаясь на научное исследование.
«Исследователи предупреждают, что канадские „суперсвиньи“ могут вскоре вторгнуться на территорию США и нанести ущерб в миллионы долларов. Причем в особой опасности находятся четыре штата», — отмечает исследование.
"Суперсвиньи" были завезены в Канаду в 1980-е годы и со временем стали распространяться по стране. Они адаптированы к холодному климату и обладают высокой плодовитостью, что делает их особенно опасными для сельского хозяйства. В США уже существует проблема с одичавшими свиньями, которые ежегодно причиняют ущерб на миллиарды долларов, и появление «суперсвиней» может усугубить эту ситуацию.
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