02 июня 2024

В США ожидается нашествие «суперсвиней»

Business Insider: США рискуют потерять миллионы долларов из-за свиней
© Служба новостей «URA.RU»
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Свиньи угрожают четырем штатам США
Свиньи угрожают четырем штатам США Фото:

Канадские «суперсвиньи», потомки домашних свиней и евразийских диких кабанов, представляют угрозу для аграрного сектора США, в частности для штатов Северная и Южная Дакота, Монтана и Миннесота. Об этом сообщает Business Insider, ссылаясь на научное исследование.

«Исследователи предупреждают, что канадские „суперсвиньи“ могут вскоре вторгнуться на территорию США и нанести ущерб в миллионы долларов. Причем в особой опасности находятся четыре штата», — отмечает исследование.

"Суперсвиньи" были завезены в Канаду в 1980-е годы и со временем стали распространяться по стране. Они адаптированы к холодному климату и обладают высокой плодовитостью, что делает их особенно опасными для сельского хозяйства. В США уже существует проблема с одичавшими свиньями, которые ежегодно причиняют ущерб на миллиарды долларов, и появление «суперсвиней» может усугубить эту ситуацию.

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Канадские «суперсвиньи», потомки домашних свиней и евразийских диких кабанов, представляют угрозу для аграрного сектора США, в частности для штатов Северная и Южная Дакота, Монтана и Миннесота. Об этом сообщает Business Insider, ссылаясь на научное исследование. «Исследователи предупреждают, что канадские „суперсвиньи“ могут вскоре вторгнуться на территорию США и нанести ущерб в миллионы долларов. Причем в особой опасности находятся четыре штата», — отмечает исследование. "Суперсвиньи" были завезены в Канаду в 1980-е годы и со временем стали распространяться по стране. Они адаптированы к холодному климату и обладают высокой плодовитостью, что делает их особенно опасными для сельского хозяйства. В США уже существует проблема с одичавшими свиньями, которые ежегодно причиняют ущерб на миллиарды долларов, и появление «суперсвиней» может усугубить эту ситуацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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