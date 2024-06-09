Умерла заслуженная артистка РФ Галина Свербилова

09 июня 2024 в 23:08 Размер текста - 17 +

Самая известная роль Свербиловой — Суок в «Трех толстяках» Фото: Кузьмин Валентин/ТАСС Ушла из жизни заслуженная артистка России Галина Свербилова. Об этом сообщила пресс-служба Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац, где Свербилова была первой актрисой и стояла у истоков создания. «С душевной болью и глубоким прискорбием сообщаем о кончине самой первой в нашем театре Заслуженной артистки России Галины Львовны Свербиловой, стоявшей у истоков создания Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац и служившей в нем с момента основания, одного из ветеранов нашего театра, участниц создания его славы и истории… Свербилова одной из первых была приглашена в только что созданную труппу», — сообщается в группе театра в социальной сети «ВКонтакте». Свербилова родилась в 1937 году, училась в Гнесинском музыкально-педагогическом институте. Сац заметила Свербилову, когда она еще училась. Самая известная роль Свербиловой — Суок в «Трех толстяках». Свербилова смогла создать уникальные музыкальные образы персонажей в детских музыкальных спектаклях — это Мальвина, Иоланта, Розовая фея, манерная Кисанька, Кукла Недда. Широкий творческий диапазон актрисы позволял ей убедительно блистать на сцене и быть одной из самых любимых героинь юных зрителей-слушателей. Фирмой «Мелодия» были записаны множество пластинок с голосом Свербиловой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ушла из жизни заслуженная артистка России Галина Свербилова. Об этом сообщила пресс-служба Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац, где Свербилова была первой актрисой и стояла у истоков создания. «С душевной болью и глубоким прискорбием сообщаем о кончине самой первой в нашем театре Заслуженной артистки России Галины Львовны Свербиловой, стоявшей у истоков создания Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац и служившей в нем с момента основания, одного из ветеранов нашего театра, участниц создания его славы и истории… Свербилова одной из первых была приглашена в только что созданную труппу», — сообщается в группе театра в социальной сети «ВКонтакте». Свербилова родилась в 1937 году, училась в Гнесинском музыкально-педагогическом институте. Сац заметила Свербилову, когда она еще училась. Самая известная роль Свербиловой — Суок в «Трех толстяках». Свербилова смогла создать уникальные музыкальные образы персонажей в детских музыкальных спектаклях — это Мальвина, Иоланта, Розовая фея, манерная Кисанька, Кукла Недда. Широкий творческий диапазон актрисы позволял ей убедительно блистать на сцене и быть одной из самых любимых героинь юных зрителей-слушателей. Фирмой «Мелодия» были записаны множество пластинок с голосом Свербиловой.