Умерла заслуженная артистка РФ Галина Свербилова

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Самая известная роль Свербиловой — Суок в «Трех толстяках» Фото:

Ушла из жизни заслуженная артистка России Галина Свербилова. Об этом сообщила пресс-служба Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац, где Свербилова была первой актрисой и стояла у истоков создания.

«С душевной болью и глубоким прискорбием сообщаем о кончине самой первой в нашем театре Заслуженной артистки России Галины Львовны Свербиловой, стоявшей у истоков создания Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац и служившей в нем с момента основания, одного из ветеранов нашего театра, участниц создания его славы и истории… Свербилова одной из первых была приглашена в только что созданную труппу», — сообщается в группе театра в социальной сети «ВКонтакте».

Свербилова родилась в 1937 году, училась в Гнесинском музыкально-педагогическом институте. Сац заметила Свербилову, когда она еще училась. Самая известная роль Свербиловой — Суок в «Трех толстяках». Свербилова смогла создать уникальные музыкальные образы персонажей в детских музыкальных спектаклях — это Мальвина, Иоланта, Розовая фея, манерная Кисанька, Кукла Недда.

Широкий творческий диапазон актрисы позволял ей убедительно блистать на сцене и быть одной из самых любимых героинь юных зрителей-слушателей. Фирмой «Мелодия» были записаны множество пластинок с голосом Свербиловой.

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Ушла из жизни заслуженная артистка России Галина Свербилова. Об этом сообщила пресс-служба Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац, где Свербилова была первой актрисой и стояла у истоков создания. «С душевной болью и глубоким прискорбием сообщаем о кончине самой первой в нашем театре Заслуженной артистки России Галины Львовны Свербиловой, стоявшей у истоков создания Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац и служившей в нем с момента основания, одного из ветеранов нашего театра, участниц создания его славы и истории… Свербилова одной из первых была приглашена в только что созданную труппу», — сообщается в группе театра в социальной сети «ВКонтакте». Свербилова родилась в 1937 году, училась в Гнесинском музыкально-педагогическом институте. Сац заметила Свербилову, когда она еще училась. Самая известная роль Свербиловой — Суок в «Трех толстяках». Свербилова смогла создать уникальные музыкальные образы персонажей в детских музыкальных спектаклях — это Мальвина, Иоланта, Розовая фея, манерная Кисанька, Кукла Недда. Широкий творческий диапазон актрисы позволял ей убедительно блистать на сцене и быть одной из самых любимых героинь юных зрителей-слушателей. Фирмой «Мелодия» были записаны множество пластинок с голосом Свербиловой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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