Топ-менеджера предприятия Росатома отправили в колонию за взятку

Белоярский районный суд (Свердловская область) приговорил к 12 годам колонии экс-замдиректора Белоярской АЭС (входит в Росатом) Дениса Васькина, обвиненного во взяточничестве. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции.
«Васькин признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима и штраф — 30 миллионов рублей», — пояснили в суде.
Топ-менеджер был задержан в середине 2022 года. В операции участвовали бойцы свердловского УФСБ. Сначала дело рассматривалось в Белоярском райсуд, но позднее было направлено в Екатеринбург, когда им заинтересовались высокопоставленные следователи региона.
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