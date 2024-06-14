Топ-менеджера предприятия Росатома отправили в колонию за взятку

Экс-замдиректор Белоярской АЭС Васькин получил 12 лет колонии за взятки
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Решение принял Белоярский районный суд Свердловской области Фото:

Белоярский районный суд (Свердловская область) приговорил к 12 годам колонии экс-замдиректора Белоярской АЭС (входит в Росатом) Дениса Васькина, обвиненного во взяточничестве. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции.

«Васькин признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима и штраф — 30 миллионов рублей», — пояснили в суде.

Топ-менеджер был задержан в середине 2022 года. В операции участвовали бойцы свердловского УФСБ. Сначала дело рассматривалось в Белоярском райсуд, но позднее было направлено в Екатеринбург, когда им заинтересовались высокопоставленные следователи региона.

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Белоярский районный суд (Свердловская область) приговорил к 12 годам колонии экс-замдиректора Белоярской АЭС (входит в Росатом) Дениса Васькина, обвиненного во взяточничестве. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции. «Васькин признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима и штраф — 30 миллионов рублей», — пояснили в суде. Топ-менеджер был задержан в середине 2022 года. В операции участвовали бойцы свердловского УФСБ. Сначала дело рассматривалось в Белоярском райсуд, но позднее было направлено в Екатеринбург, когда им заинтересовались высокопоставленные следователи региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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