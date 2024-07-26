Подозреваемого в убийстве Фарион арестовали на два месяца

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Подозреваемому в убийстве Фарион назначили меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца Фото:

Подозреваемого в убийстве экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион 18-летнего жителя Днепра арестовали на два месяца без права внесения залога. Такую меру пресечения избрал суд во Львове.

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога», — сообщает офис генпрокурора Украины. На такой мере настаивали прокуроры.

Ранее стало известно имя подозреваемого в убийстве националистки Ирины Фарион. Им оказался Вячеслав Зинченко 2006 года рождения. Следствие считает молодого человека лишь исполнителем.

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Подозреваемого в убийстве экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион 18-летнего жителя Днепра арестовали на два месяца без права внесения залога. Такую меру пресечения избрал суд во Львове. «Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога», — сообщает офис генпрокурора Украины. На такой мере настаивали прокуроры. Ранее стало известно имя подозреваемого в убийстве националистки Ирины Фарион. Им оказался Вячеслав Зинченко 2006 года рождения. Следствие считает молодого человека лишь исполнителем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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