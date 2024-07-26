Подозреваемого в убийстве Фарион арестовали на два месяца

26 июля 2024 в 21:04 Размер текста - 17 +

Подозреваемому в убийстве Фарион назначили меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца Фото: Илья Московец © URA.RU Подозреваемого в убийстве экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион 18-летнего жителя Днепра арестовали на два месяца без права внесения залога. Такую меру пресечения избрал суд во Львове. «Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога», — сообщает офис генпрокурора Украины. На такой мере настаивали прокуроры. Ранее стало известно имя подозреваемого в убийстве националистки Ирины Фарион. Им оказался Вячеслав Зинченко 2006 года рождения. Следствие считает молодого человека лишь исполнителем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подозреваемого в убийстве экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион 18-летнего жителя Днепра арестовали на два месяца без права внесения залога. Такую меру пресечения избрал суд во Львове. «Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога», — сообщает офис генпрокурора Украины. На такой мере настаивали прокуроры. Ранее стало известно имя подозреваемого в убийстве националистки Ирины Фарион. Им оказался Вячеслав Зинченко 2006 года рождения. Следствие считает молодого человека лишь исполнителем.