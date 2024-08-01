Reuters: экспорт газа из РФ в Европу достиг рекордного уровня за год

01 августа 2024 в 16:37 Размер текста - 17 +

Экспорт природного газа из РФ в Европу увеличился на 12% по сравнению с прошлым месяцем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экспорт природного газа российской энергетической компании «Газпром» в Европу в июле увеличился на 5,7% по сравнению с июлем 2023 года и достиг рекордного уровня в 2024. «Среднесуточные поставки природного газа в Европу [из России] в июле достигли максимума в этом году, увеличившись на 5,7% по сравнению с годом ранее», — сообщили в Reuters со ссылкой на собственные расчеты. Там также добавили, что, по сравнению с июнем, экспорт увеличился на 12%. По данным издания, поставки «Газпрома» Западу увеличились до 91,5 миллионов кубометров по сравнению с 86,6 миллионами в июле 2023 года и с 81,8 миллионами в июне 2024. В издании подчеркнули, что общий экспорт газа из России в Европу в этом году составил почти 18,3 миллиарда кубометров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экспорт природного газа российской энергетической компании «Газпром» в Европу в июле увеличился на 5,7% по сравнению с июлем 2023 года и достиг рекордного уровня в 2024. «Среднесуточные поставки природного газа в Европу [из России] в июле достигли максимума в этом году, увеличившись на 5,7% по сравнению с годом ранее», — сообщили в Reuters со ссылкой на собственные расчеты. Там также добавили, что, по сравнению с июнем, экспорт увеличился на 12%. По данным издания, поставки «Газпрома» Западу увеличились до 91,5 миллионов кубометров по сравнению с 86,6 миллионами в июле 2023 года и с 81,8 миллионами в июне 2024. В издании подчеркнули, что общий экспорт газа из России в Европу в этом году составил почти 18,3 миллиарда кубометров.