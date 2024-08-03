В Кронштадте возник мощный пожар на Северной батарее

редположительно, возгорание произошло в районе заброшенного форта
Мощный пожар начался на четвертой Северной батарее в Кронштадте. Об этом сообщает Mash на мойке в своем telegram-канале.
«Мощный пожар начался на четвертой Северной батарее в Кронштадте. Предположительно, возгорание произошло в районе заброшенного форта», — пишет «Mash на Мойке».
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