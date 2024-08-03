03 августа 2024

В Кронштадте возник мощный пожар на Северной батарее

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в промзоне Березовского. Свердловская область, последствия пожара, пожар в промзоне, сгоревшие склады
редположительно, возгорание произошло в районе заброшенного форта Фото:

Мощный пожар начался на четвертой Северной батарее в Кронштадте. Об этом сообщает Mash на мойке в своем telegram-канале.

«Мощный пожар начался на четвертой Северной батарее в Кронштадте. Предположительно, возгорание произошло в районе заброшенного форта», — пишет «Mash на Мойке».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мощный пожар начался на четвертой Северной батарее в Кронштадте. Об этом сообщает Mash на мойке в своем telegram-канале. «Мощный пожар начался на четвертой Северной батарее в Кронштадте. Предположительно, возгорание произошло в районе заброшенного форта», — пишет «Mash на Мойке».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...