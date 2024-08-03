В Кронштадте возник мощный пожар на Северной батарее

03 августа 2024 в 23:09 Размер текста - 17 +

редположительно, возгорание произошло в районе заброшенного форта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мощный пожар начался на четвертой Северной батарее в Кронштадте. Об этом сообщает Mash на мойке в своем telegram-канале. «Мощный пожар начался на четвертой Северной батарее в Кронштадте. Предположительно, возгорание произошло в районе заброшенного форта», — пишет «Mash на Мойке». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мощный пожар начался на четвертой Северной батарее в Кронштадте. Об этом сообщает Mash на мойке в своем telegram-канале. «Мощный пожар начался на четвертой Северной батарее в Кронштадте. Предположительно, возгорание произошло в районе заброшенного форта», — пишет «Mash на Мойке».