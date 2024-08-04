Арестован владелец квеста в Дагестане, где заживо сгорели две девушки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт "Полиция, доставка подследственного". Москва, полицейский, полиция, спецсредства, наручники
Арестован владелец квеста в Дагестане, где сгорели девушки Фото:

В Дагестане арестован владелец квеста, где ранее погибли две девушки. Об этом сообщили в Верховном суде республики.

«Дагестане арестован владелец квест-комнаты, где погибли две девушки», — сообщили в Верховном суде. Информацию приводит ТАСС.

Несколько недель назад в Махачкале девушка сгорела во время квеста в «Доме ужасов». По предварительным данным, огонь появился из-за действий аниматора, который поджег перчатку и кинул ее к бензопилам с керосином. Вторая девушка умерла в реанимации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Дагестане арестован владелец квеста, где ранее погибли две девушки. Об этом сообщили в Верховном суде республики. «Дагестане арестован владелец квест-комнаты, где погибли две девушки», — сообщили в Верховном суде. Информацию приводит ТАСС. Несколько недель назад в Махачкале девушка сгорела во время квеста в «Доме ужасов». По предварительным данным, огонь появился из-за действий аниматора, который поджег перчатку и кинул ее к бензопилам с керосином. Вторая девушка умерла в реанимации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...