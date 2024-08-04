Арестован владелец квеста в Дагестане, где заживо сгорели две девушки

Арестован владелец квеста в Дагестане, где сгорели девушки
В Дагестане арестован владелец квеста, где ранее погибли две девушки. Об этом сообщили в Верховном суде республики.
«Дагестане арестован владелец квест-комнаты, где погибли две девушки», — сообщили в Верховном суде. Информацию приводит ТАСС.
Несколько недель назад в Махачкале девушка сгорела во время квеста в «Доме ужасов». По предварительным данным, огонь появился из-за действий аниматора, который поджег перчатку и кинул ее к бензопилам с керосином. Вторая девушка умерла в реанимации.
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