Мягкая игрушка спасла ребенка в Судже от взрыва дрона ВСУ

В Судже Курской области мягкая игрушка спасла десятилетнюю девочку от серьезных травм во время взрыва от залетевшего в автомобиль дрона ВСУ. Об этом сообщила мама девочки.
«Благодаря ростовому „коту-батону“ у девочки пострадало только колено, из него вытащили три осколка», — рассказала мама детей Екатерина в интервью RT. Беспилотник залетел в открытый люк машины, где, помимо девочки, также находился ее брат. Их эвакуировали дядя и тетя. По словам Екатерины, дрон был оснащен металлическими шариками, напоминающими дробь.
Мальчик получил более серьезное ранение — череп был поврежден, и осколки разлетелись внутри. Врачи в Курске сумели стабилизировать его состояние, после чего ребенка отправили на лечение в Москву, отметила мать. Также находившаяся в машине тетя почти не пострадала, тогда как ее муж получил множественные осколочные ранения, которые удалось вылечить врачам.
Ранее Администрация Курской области опровергла распространенную украинскими спецслужбами ложную информацию о приостановке медицинской помощи, отметив, что подобные фальшивки легко разоблачить по ошибочным названиям больниц. Власти региона призывают граждан не поддаваться панике и сообщать о любых обнаруженных фейках через личные сообщения на официальной странице администрации в «ВКонтакте».
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