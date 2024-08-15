Мягкая игрушка спасла ребенка в Судже от взрыва дрона ВСУ

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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, автомобиль, мягкая игрушка, патрик стар
Мягкая игрушка спасла десятилетнюю девочку, закрыв от взрыва залетевшего в машину БПЛА Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Судже Курской области мягкая игрушка спасла десятилетнюю девочку от серьезных травм во время взрыва от залетевшего в автомобиль дрона ВСУ. Об этом сообщила мама девочки.

«Благодаря ростовому „коту-батону“ у девочки пострадало только колено, из него вытащили три осколка», — рассказала мама детей Екатерина в интервью RT. Беспилотник залетел в открытый люк машины, где, помимо девочки, также находился ее брат. Их эвакуировали дядя и тетя. По словам Екатерины, дрон был оснащен металлическими шариками, напоминающими дробь.

Мальчик получил более серьезное ранение — череп был поврежден, и осколки разлетелись внутри. Врачи в Курске сумели стабилизировать его состояние, после чего ребенка отправили на лечение в Москву, отметила мать. Также находившаяся в машине тетя почти не пострадала, тогда как ее муж получил множественные осколочные ранения, которые удалось вылечить врачам.

Ранее Администрация Курской области опровергла распространенную украинскими спецслужбами ложную информацию о приостановке медицинской помощи, отметив, что подобные фальшивки легко разоблачить по ошибочным названиям больниц. Власти региона призывают граждан не поддаваться панике и сообщать о любых обнаруженных фейках через личные сообщения на официальной странице администрации в «ВКонтакте».

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В Судже Курской области мягкая игрушка спасла десятилетнюю девочку от серьезных травм во время взрыва от залетевшего в автомобиль дрона ВСУ. Об этом сообщила мама девочки. «Благодаря ростовому „коту-батону“ у девочки пострадало только колено, из него вытащили три осколка», — рассказала мама детей Екатерина в интервью RT. Беспилотник залетел в открытый люк машины, где, помимо девочки, также находился ее брат. Их эвакуировали дядя и тетя. По словам Екатерины, дрон был оснащен металлическими шариками, напоминающими дробь. Мальчик получил более серьезное ранение — череп был поврежден, и осколки разлетелись внутри. Врачи в Курске сумели стабилизировать его состояние, после чего ребенка отправили на лечение в Москву, отметила мать. Также находившаяся в машине тетя почти не пострадала, тогда как ее муж получил множественные осколочные ранения, которые удалось вылечить врачам. Ранее Администрация Курской области опровергла распространенную украинскими спецслужбами ложную информацию о приостановке медицинской помощи, отметив, что подобные фальшивки легко разоблачить по ошибочным названиям больниц. Власти региона призывают граждан не поддаваться панике и сообщать о любых обнаруженных фейках через личные сообщения на официальной странице администрации в «ВКонтакте».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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