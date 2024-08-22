Эпатажный блогер Александр Шпак сжег российский паспорт

22 августа 2024 в 13:01 Размер текста - 17 +

Александр Шпаг сжег свой российский паспорт в пустыне в США Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Эпатажный фитнес-блогер и бодибилдер Александр Шпак, объявленный в розыск, сжег российский паспорт, при этом он исполнил гимн Украины и назвал себя человеком без флага и родины. Соответствующее видео обнародовали СМИ. «Это не хайп, это некий символ того, что происходит… Я завершаю все, что связывало меня с Россией, и прощаюсь с вами», — заявил Шпак. Его слова из видео передает «Фонтанка». Отмечается, что блогер жег паспорт, находясь в пустыне в США. Против Александра Шпака было возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над государственным флагом или гербом. Известный своими радикальными модификациями тела блогер был объявлен в розыск в России. Басманный суд Москвы арестовал его заочно в январе. Шпаку предъявлены обвинения в дискредитации российской армии и распространении заведомо ложной информации о ней. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Эпатажный фитнес-блогер и бодибилдер Александр Шпак, объявленный в розыск, сжег российский паспорт, при этом он исполнил гимн Украины и назвал себя человеком без флага и родины. Соответствующее видео обнародовали СМИ. «Это не хайп, это некий символ того, что происходит… Я завершаю все, что связывало меня с Россией, и прощаюсь с вами», — заявил Шпак. Его слова из видео передает «Фонтанка». Отмечается, что блогер жег паспорт, находясь в пустыне в США. Против Александра Шпака было возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над государственным флагом или гербом. Известный своими радикальными модификациями тела блогер был объявлен в розыск в России. Басманный суд Москвы арестовал его заочно в январе. Шпаку предъявлены обвинения в дискредитации российской армии и распространении заведомо ложной информации о ней.