Эпатажный блогер Александр Шпак сжег российский паспорт

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Александр Шпаг сжег свой российский паспорт в пустыне в США Фото:

Эпатажный фитнес-блогер и бодибилдер Александр Шпак, объявленный в розыск, сжег российский паспорт, при этом он исполнил гимн Украины и назвал себя человеком без флага и родины. Соответствующее видео обнародовали СМИ.

«Это не хайп, это некий символ того, что происходит… Я завершаю все, что связывало меня с Россией, и прощаюсь с вами», — заявил Шпак. Его слова из видео передает «Фонтанка». Отмечается, что блогер жег паспорт, находясь в пустыне в США. Против Александра Шпака было возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над государственным флагом или гербом.

Известный своими радикальными модификациями тела блогер был объявлен в розыск в России. Басманный суд Москвы арестовал его заочно в январе. Шпаку предъявлены обвинения в дискредитации российской армии и распространении заведомо ложной информации о ней.

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Эпатажный фитнес-блогер и бодибилдер Александр Шпак, объявленный в розыск, сжег российский паспорт, при этом он исполнил гимн Украины и назвал себя человеком без флага и родины. Соответствующее видео обнародовали СМИ. «Это не хайп, это некий символ того, что происходит… Я завершаю все, что связывало меня с Россией, и прощаюсь с вами», — заявил Шпак. Его слова из видео передает «Фонтанка». Отмечается, что блогер жег паспорт, находясь в пустыне в США. Против Александра Шпака было возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над государственным флагом или гербом. Известный своими радикальными модификациями тела блогер был объявлен в розыск в России. Басманный суд Москвы арестовал его заочно в январе. Шпаку предъявлены обвинения в дискредитации российской армии и распространении заведомо ложной информации о ней.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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