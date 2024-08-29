Сомнолог рассказал, как определить свою норму сна

Сомнолог Павел Кудинов: человек сам определяет норму сна
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Природный парк "Оленьи ручьи". Екатеринбург, вагон, поезд, баякаева эвелена, пассажир поезда, спящий пассажир
Взрослому человеку рекомендуется спать от шести до восьми часов Фото:

Определить свою норму сна поможет небольшой эксперимент. Человеку нужно самому установить время для сна, а затем проверить, подходит ли оно ему. Об этом сообщает сомнолог Павел Кудинов.

«Так как продолжительность сна с возрастом не меняется, то надо просто подумать, а затем экспериментально проверить, сколько вам нужно времени для того, чтобы выспаться. Обычно, если человека спросить, сколько ему нужно времени на сон, то он не долго думает над ответом», — рассказал сомнолог в беседе с «Ридусом».

Кудинов рекомендует вычислять норму во время выходных или отпуска, а также опираться на особенности своего организма. Взрослому человеку обычно рекомендуется спать от шести до восьми часов, но нужно помнить, что у каждого есть индивидуальные биологические часы. Так, если просыпаться в одно и то же время, то и желание спать будет возникать всегда одновременно, отмечает сомнолог. Поэтому для здорового сна важно прислушиваться к своим ощущениям и организму.

Ранее сообщалось, что нарушения сна могут привести к набору лишнего веса. Это происходит из-за снижения уровня нейропептида, отвечающего за активное бодрствование, что приводит к дефициту движения и изменению пищевого поведения, отмечает сомнолог Александр Калинкин. Врач также сообщает, что лишний вес может возникать из-за дыхательных нарушений во сне, например, апноэ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Определить свою норму сна поможет небольшой эксперимент. Человеку нужно самому установить время для сна, а затем проверить, подходит ли оно ему. Об этом сообщает сомнолог Павел Кудинов. «Так как продолжительность сна с возрастом не меняется, то надо просто подумать, а затем экспериментально проверить, сколько вам нужно времени для того, чтобы выспаться. Обычно, если человека спросить, сколько ему нужно времени на сон, то он не долго думает над ответом», — рассказал сомнолог в беседе с «Ридусом». Кудинов рекомендует вычислять норму во время выходных или отпуска, а также опираться на особенности своего организма. Взрослому человеку обычно рекомендуется спать от шести до восьми часов, но нужно помнить, что у каждого есть индивидуальные биологические часы. Так, если просыпаться в одно и то же время, то и желание спать будет возникать всегда одновременно, отмечает сомнолог. Поэтому для здорового сна важно прислушиваться к своим ощущениям и организму. Ранее сообщалось, что нарушения сна могут привести к набору лишнего веса. Это происходит из-за снижения уровня нейропептида, отвечающего за активное бодрствование, что приводит к дефициту движения и изменению пищевого поведения, отмечает сомнолог Александр Калинкин. Врач также сообщает, что лишний вес может возникать из-за дыхательных нарушений во сне, например, апноэ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...