Сомнолог рассказал, как определить свою норму сна

Сомнолог Павел Кудинов: человек сам определяет норму сна

29 августа 2024 в 15:50 Размер текста - 17 +

Взрослому человеку рекомендуется спать от шести до восьми часов Фото: Размик Закарян © URA.RU Определить свою норму сна поможет небольшой эксперимент. Человеку нужно самому установить время для сна, а затем проверить, подходит ли оно ему. Об этом сообщает сомнолог Павел Кудинов. «Так как продолжительность сна с возрастом не меняется, то надо просто подумать, а затем экспериментально проверить, сколько вам нужно времени для того, чтобы выспаться. Обычно, если человека спросить, сколько ему нужно времени на сон, то он не долго думает над ответом», — рассказал сомнолог в беседе с « Ридусом ». Кудинов рекомендует вычислять норму во время выходных или отпуска, а также опираться на особенности своего организма. Взрослому человеку обычно рекомендуется спать от шести до восьми часов, но нужно помнить, что у каждого есть индивидуальные биологические часы. Так, если просыпаться в одно и то же время, то и желание спать будет возникать всегда одновременно, отмечает сомнолог. Поэтому для здорового сна важно прислушиваться к своим ощущениям и организму. Ранее сообщалось, что нарушения сна могут привести к набору лишнего веса. Это происходит из-за снижения уровня нейропептида, отвечающего за активное бодрствование, что приводит к дефициту движения и изменению пищевого поведения, отмечает сомнолог Александр Калинкин. Врач также сообщает, что лишний вес может возникать из-за дыхательных нарушений во сне, например, апноэ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Определить свою норму сна поможет небольшой эксперимент. Человеку нужно самому установить время для сна, а затем проверить, подходит ли оно ему. Об этом сообщает сомнолог Павел Кудинов. «Так как продолжительность сна с возрастом не меняется, то надо просто подумать, а затем экспериментально проверить, сколько вам нужно времени для того, чтобы выспаться. Обычно, если человека спросить, сколько ему нужно времени на сон, то он не долго думает над ответом», — рассказал сомнолог в беседе с «Ридусом». Кудинов рекомендует вычислять норму во время выходных или отпуска, а также опираться на особенности своего организма. Взрослому человеку обычно рекомендуется спать от шести до восьми часов, но нужно помнить, что у каждого есть индивидуальные биологические часы. Так, если просыпаться в одно и то же время, то и желание спать будет возникать всегда одновременно, отмечает сомнолог. Поэтому для здорового сна важно прислушиваться к своим ощущениям и организму. Ранее сообщалось, что нарушения сна могут привести к набору лишнего веса. Это происходит из-за снижения уровня нейропептида, отвечающего за активное бодрствование, что приводит к дефициту движения и изменению пищевого поведения, отмечает сомнолог Александр Калинкин. Врач также сообщает, что лишний вес может возникать из-за дыхательных нарушений во сне, например, апноэ.