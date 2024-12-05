Хуснуллин: коммунальная инфраструктура ветшает быстрее, чем обновляется

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Коммунальная авария в посёлке Мартюш. Свердловская область, коммунальная авария, трубы, теплотрасса, рабочие, поселок мартюш
В коммунальной сфере есть проблемы, признал вице-премьер Хуснуллин Фото:

Коммунальная инфраструктура в России сейчас ветшает быстрее, чем проходит модернизация. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам, который ведет президент РФ Владимир Путин.

«Коммунальная инфраструктура в России пока ветшает быстрее, чем модернизируется. В ближайшие пару лет этот тренд удастся переломить», — пообещал Хуснуллин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

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Коммунальная инфраструктура в России сейчас ветшает быстрее, чем проходит модернизация. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам, который ведет президент РФ Владимир Путин. «Коммунальная инфраструктура в России пока ветшает быстрее, чем модернизируется. В ближайшие пару лет этот тренд удастся переломить», — пообещал Хуснуллин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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