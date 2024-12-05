Хуснуллин: коммунальная инфраструктура ветшает быстрее, чем обновляется

В коммунальной сфере есть проблемы, признал вице-премьер Хуснуллин
Коммунальная инфраструктура в России сейчас ветшает быстрее, чем проходит модернизация. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам, который ведет президент РФ Владимир Путин.
«Коммунальная инфраструктура в России пока ветшает быстрее, чем модернизируется. В ближайшие пару лет этот тренд удастся переломить», — пообещал Хуснуллин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».
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