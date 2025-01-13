Путин нашел, где взять лекарства для онкобольных и гемодиализа

Кооперация России с фармацевтическими компаниями из Китая, Индии и Кубы по разработке и производству жизненно важных препаратов позволит заместить лекарства для онкобольных, препараты для проведения гемодиализа, которые ранее поставлялись Западом. Как объяснил URA.RU итоги встречи президента Владимира Путина с гендиректором РФПИ Кириллом Дмитриевым первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранения Николай Прохоренко, это укрепит санитарный щит страны.
«Как идет работа фонда в современных условиях? Я просил, чтобы разработчики лекарственных препаратов, нужных для нашей страны и для зарубежных стран, не чувствовали себя чужими, когда идет распределение прибыли от продаж этих препаратов, чтобы они тоже получали бы определенные средства на развитие соответствующих направлений своей деятельности», — отметил Путин.
По словам главы Российского фонда прямых инвестиций, такая схема действительно проработана. Например, создатели вакцины от коронавируса «Спутник», институт Гамалеи, получили часть средств от продажи препарата (этим процессом как раз занимался РФПИ).
Что касается работы фонда в целом, за последние два года РФПИ проинвестировал 250 млрд рублей в перспективные проекты, при этом на каждый вложенный фондом рубль партнеры вложили пять рублей. В общей сложности, инвестиции превысили 2,3 трлн рублей, которые были направлены на реализацию 100 проектов в инфраструктуре, промышленности, в технологической сфере. «Также мы привлекли 36 млрд евро иностранного капитала в российскую экономику. Значимая часть инвестируется автоматически, при этом 90% из этих средств — это средства дружественных стран, которые продолжают с нами работать», — сообщил Дмитриев.
С помощью РФПИ разработан первый отечественный электромобиль «Атом», создается фонд промышленности в нефтегазовой отрасли, в Москве построен и запущен проспект Багратиона. При поддержке банка БРИКС созданы малые гидроэлектростанции в Карелии. Вместе с китайскими партнерами строятся зерновые терминалы и терминал по перевалке сжиженного газа на Дальнем Востоке.
«Успешная работа по борьбе с коронавирусом позволила нам построить сеть партнеров в различных странах. Вместе с Китаем мы будем продолжать выводить вакцины [института] Гамалеи на китайский рынок и приводить ведущие китайские препараты на российский. Вместе с кубинцами будем привлекать их препараты по борьбе с онкологическими заболеваниями. С индийской компанией строим сеть по производству изделий для гемодиализа, а также фармакластер», — отметил глава РФПИ.
Совместные с Китаем, Индией и Кубой проекты фонда в сфере здравоохранения позволят заместить часть утраченных после разрыва отношений с Западом технологий и жизненно важных препаратов, объяснил URA.RU первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранения Николай Прохоренко. «Это, вероятно, основная цель.
Индия и Китай являются очень серьезными производителями фармсубстанций как таковых. На Кубе производят лекарства, которые необходимы нашим гражданам. Эти лекарства более доступны, чем те, что производятся западными странами. Отношение к ним, может быть, пока более прохладное, но соотношение затрат и пользы может оказаться неплохим», — отметил Прохоренко.
Эксперт убежден, что в кооперации с учеными и фармкомпаниями из Китая, Индии и Кубы российские специалисты могут продвинуться также в разработке и производстве новых препаратов. «Без кооперации в медицине и в плане производства лекарств, и в плане производства и использования медицинского оборудования, обмена медицинской информацией, подходов к медицинскому образованию и прочее, невозможно развитие. Любая форма кооперации, которая призвана и способна объединить опыт нескольких участников, — это всегда польза для всех. Обмен вакцинами, особенно от тех заболеваний, которые локализованы, но могут быстро распространяться (как COVID 19), способствует укреплению санитарного щита, эпидемической защиты», — пояснил Николай Прохоренко.
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