Минздрав зарегистрировал обновленную вакцину «Спутник V»

Обновленную вакцину «Спутник V» хотят испытывать на подростках Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Минздрав РФ зарегистрировал вакцину с обновленным составом. Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, теперь можно применять вакцину на подростках.

«Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину „Спутник V“ от коронавируса с обновленным составом. Регистрация обновленного „Спутника“ позволит перейти к испытанию вакцины на подростках», — передают слова Гинцбурга РИА Новости. Исследования хотят завершить в марте.

Минздрав России в декабре 2023 года зарегистрировал «Спутник Лайт» с обновленным антигенным составом. Теперь у препарата низкая частота значимых побочных эффектов и хороший профиль безопасности, сообщили в министерстве.