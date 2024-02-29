Минздрав зарегистрировал обновленную вакцину «Спутник V»

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Обновленную вакцину «Спутник V» хотят испытывать на подростках Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Минздрав РФ зарегистрировал вакцину с обновленным составом. Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, теперь можно применять вакцину на подростках.

«Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину „Спутник V“ от коронавируса с обновленным составом. Регистрация обновленного „Спутника“ позволит перейти к испытанию вакцины на подростках», — передают слова Гинцбурга РИА Новости. Исследования хотят завершить в марте.

Минздрав России в декабре 2023 года зарегистрировал «Спутник Лайт» с обновленным антигенным составом. Теперь у препарата низкая частота значимых побочных эффектов и хороший профиль безопасности, сообщили в министерстве.

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Минздрав РФ зарегистрировал вакцину с обновленным составом. Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, теперь можно применять вакцину на подростках. «Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину „Спутник V“ от коронавируса с обновленным составом. Регистрация обновленного „Спутника“ позволит перейти к испытанию вакцины на подростках», — передают слова Гинцбурга РИА Новости. Исследования хотят завершить в марте. Минздрав России в декабре 2023 года зарегистрировал «Спутник Лайт» с обновленным антигенным составом. Теперь у препарата низкая частота значимых побочных эффектов и хороший профиль безопасности, сообщили в министерстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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