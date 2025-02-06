Следователи забрались в дом директора «Махачкалавоканала». Видео

Гендиректор «Махачкалаводоканала» задержан по подозрению в подкупе
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СК по Дагестану задержал главу «Махачкалаводоканала»
СК по Дагестану задержал главу «Махачкалаводоканала» Фото:

Генеральный директор ОАО «Махачкалаводоканал» задержан по подозрению в коммерческом подкупе. Об этом сообщил Следственный комитет РФ по Республике Дагестан. Следователям пришлось забираться в дом. 

«Генеральный директор ОАО „Махачкалаводоканал“ задержан по подозрению в коммерческом подкупе», — говорится в telegram-канале СУ СК России по Республике Дагестан. Следствие установило, что в феврале 2024 года к генеральному директору обратился руководитель одной из управляющих компаний с просьбой о подключении к водоснабжению без необходимых документов.

За свои услуги подозреваемый запросил вознаграждение в размере 22 тысячи рублей за каждую квартиру, общей суммой более 2,3 млн рублей. От подозреваемого потребовали передачу денег, что и стало основанием для его задержания. После получения части суммы в размере 700 тысяч рублей, он выдал технические условия на подключение части квартир и документы на открытие лицевых счетов. Однако договоренности не были выполнены в полном объеме из-за финансовых трудностей у генерального директора управляющей компании.

В настоящее время предстоит определение меры пресечения для задержанного. Следствие продолжает работу, осуществляя ряд следственных мероприятий.

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Генеральный директор ОАО «Махачкалаводоканал» задержан по подозрению в коммерческом подкупе. Об этом сообщил Следственный комитет РФ по Республике Дагестан. Следователям пришлось забираться в дом.  «Генеральный директор ОАО „Махачкалаводоканал“ задержан по подозрению в коммерческом подкупе», — говорится в telegram-канале СУ СК России по Республике Дагестан. Следствие установило, что в феврале 2024 года к генеральному директору обратился руководитель одной из управляющих компаний с просьбой о подключении к водоснабжению без необходимых документов. За свои услуги подозреваемый запросил вознаграждение в размере 22 тысячи рублей за каждую квартиру, общей суммой более 2,3 млн рублей. От подозреваемого потребовали передачу денег, что и стало основанием для его задержания. После получения части суммы в размере 700 тысяч рублей, он выдал технические условия на подключение части квартир и документы на открытие лицевых счетов. Однако договоренности не были выполнены в полном объеме из-за финансовых трудностей у генерального директора управляющей компании. В настоящее время предстоит определение меры пресечения для задержанного. Следствие продолжает работу, осуществляя ряд следственных мероприятий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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