Генеральный директор ОАО «Махачкалаводоканал» задержан по подозрению в коммерческом подкупе. Об этом сообщил Следственный комитет РФ по Республике Дагестан. Следователям пришлось забираться в дом.
«Генеральный директор ОАО „Махачкалаводоканал“ задержан по подозрению в коммерческом подкупе», — говорится в telegram-канале СУ СК России по Республике Дагестан. Следствие установило, что в феврале 2024 года к генеральному директору обратился руководитель одной из управляющих компаний с просьбой о подключении к водоснабжению без необходимых документов.
За свои услуги подозреваемый запросил вознаграждение в размере 22 тысячи рублей за каждую квартиру, общей суммой более 2,3 млн рублей. От подозреваемого потребовали передачу денег, что и стало основанием для его задержания. После получения части суммы в размере 700 тысяч рублей, он выдал технические условия на подключение части квартир и документы на открытие лицевых счетов. Однако договоренности не были выполнены в полном объеме из-за финансовых трудностей у генерального директора управляющей компании.
В настоящее время предстоит определение меры пресечения для задержанного. Следствие продолжает работу, осуществляя ряд следственных мероприятий.
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