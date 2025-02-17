Захарова ожидает рыданий членов НАТО в ответ на позицию РФ по Украине

Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова с иронией заговорила о возможной слезной реакции представителей стран НАТО, что участвовали в Мюнхенской конференции по безопасности, в связи с позицией России по вопросу территориальных уступок Украине. Так она прокомментировала слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, сделанные в ходе пресс-конференции в Москве.
Лавров в ходе своего выступления в Москве упомянул территориальные уступки Украине, сделанные еще Советским Союзом. «И где-то зарыдал еще один натовский член Мюнхенской конференции», — иронично отреагировала Захарова в своем telegram-канале на высказывания Лаврова.
С 14 по 16 февраля в Германии прошла 61-я Мюнхенская конференция по безопасности. Основной темой разговора стала Украина.
В ходе церемонии закрытия конференции, председатель мероприятия Кристоф Хойсген не сумел удержаться от слез во время своего выступления. В своей речи он коснулся углубляющегося разделения в трансатлантических отношениях и расплакался, не сумев ее закончить, чем спровоцировал переполох во всей Европе.
Захарова отметила, что такое выступление Хойсгена могло быть либо попыткой продемонстрировать силу через слабость, либо проявлением неискренности. Она также выразила критику в адрес утверждения председателя конференции о том, что мировое сообщество не должно делать уступок России, аналогизируя данную ситуацию с политикой умиротворения нацистской Германии в 1930-х годах.
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