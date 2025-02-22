Только Франция сможет принять президента Украины Владимира Зеленского без учета мнения Соединенных Штатов. Такое мнение высказал в своем telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится под стражей по обвинению в государственной измене.
«Это единственная страна, где Зеленского примут без оглядки на мнение США», — заявил он. Дубинский считает, что другие страны не рискнут на такой шаг из-за опасений испортить отношения с лидерами России и США.
По мнению Дубинского, большинство стран будут избегать принятия Зеленского, чтобы не ухудшать отношения с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. В последнем выпуске New York Post, согласно которой считается, что Зеленскому следует незамедлительно покинуть страну. Источник утверждает, что переезд киевского лидера во Францию будет наилучшим решением как для него самого, так и для всего мирового сообщества.
В течение последних нескольких дней Трамп охарактеризовал Зеленского как диктатора и обвинил его в нежелании организовывать президентские выборы, пишет RT. Трамп выразил мнение, что Зеленский стремится продолжать военные действия с целью поддержания своего положения власти.
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