22 февраля 2025

В Раде рассказали, почему Зеленскому предложили бежать во Францию

Дубинский: только Франция примет Зеленского после бегства
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Окружении Трампа считают, что Зеленский должен срочно покинуть Украину
Окружении Трампа считают, что Зеленский должен срочно покинуть Украину Фото:

Только Франция сможет принять президента Украины Владимира Зеленского без учета мнения Соединенных Штатов. Такое мнение высказал в своем telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится под стражей по обвинению в государственной измене.

«Это единственная страна, где Зеленского примут без оглядки на мнение США», — заявил он. Дубинский считает, что другие страны не рискнут на такой шаг из-за опасений испортить отношения с лидерами России и США.

По мнению Дубинского, большинство стран будут избегать принятия Зеленского, чтобы не ухудшать отношения с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. В последнем выпуске New York Post, согласно которой считается, что Зеленскому следует незамедлительно покинуть страну. Источник утверждает, что переезд киевского лидера во Францию будет наилучшим решением как для него самого, так и для всего мирового сообщества.

В течение последних нескольких дней Трамп охарактеризовал Зеленского как диктатора и обвинил его в нежелании организовывать президентские выборы, пишет RT. Трамп выразил мнение, что Зеленский стремится продолжать военные действия с целью поддержания своего положения власти.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Только Франция сможет принять президента Украины Владимира Зеленского без учета мнения Соединенных Штатов. Такое мнение высказал в своем telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится под стражей по обвинению в государственной измене. «Это единственная страна, где Зеленского примут без оглядки на мнение США», — заявил он. Дубинский считает, что другие страны не рискнут на такой шаг из-за опасений испортить отношения с лидерами России и США. По мнению Дубинского, большинство стран будут избегать принятия Зеленского, чтобы не ухудшать отношения с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. В последнем выпуске New York Post, согласно которой считается, что Зеленскому следует незамедлительно покинуть страну. Источник утверждает, что переезд киевского лидера во Францию будет наилучшим решением как для него самого, так и для всего мирового сообщества. В течение последних нескольких дней Трамп охарактеризовал Зеленского как диктатора и обвинил его в нежелании организовывать президентские выборы, пишет RT. Трамп выразил мнение, что Зеленский стремится продолжать военные действия с целью поддержания своего положения власти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...