Посольство России в США сочло воровством планируемую Вашингтоном передачу Украине 20 млрд долларов по согласованному странами G7 кредиту за счет доходов от замороженных активов РФ. С соответствующим заявлением выступили в диппредставительстве.
«Обратили внимание на объявленное 23 октября... решение передать 20 млрд долларов киевскому режиму за счет доходов от заблокированных Западом российских суверенных активов. Даже обывателю понятно, что [это] возведенное здесь в ранг государственной политики воровство», — сказано в заявлении диппредставительства России в Вашингтоне, передает ТАСС.
В дипломатической миссии также отметили, что доминирующее положение небольшой группы стран под руководством США вызывает сильное возмущение у большинства на мировой арене. Очевидным подтверждением этого стали итоги саммита БРИКС в Казани, подчеркивающие необходимость создания многосторонней и независимой финансовой системы, устойчивой к подобным незаконным вмешательствам.
В июле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна примет меры в ответ на конфискацию своих активов в Европе. Песков подчеркнул, что Москва намерена инициировать юридические процедуры против лиц, задействованных в этом процессе. Согласно мнению пресс-секретаря, использование доходов от активов России — воровство, передает RT.
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