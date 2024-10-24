В России отреагировали на передачу Киеву доходов от активов Москвы

Посольство РФ в США сочло воровством передачу Киеву доходов от активов Москвы
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В посольстве отметили, что БРИКС развивает собственные платежные системы
В посольстве отметили, что БРИКС развивает собственные платежные системы Фото:
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Запад отправляет доходы от замороженных активов РФ на Украину

Посольство России в США сочло воровством планируемую Вашингтоном передачу Украине 20 млрд долларов по согласованному странами G7 кредиту за счет доходов от замороженных активов РФ. С соответствующим заявлением выступили в диппредставительстве.

«Обратили внимание на объявленное 23 октября... решение передать 20 млрд долларов киевскому режиму за счет доходов от заблокированных Западом российских суверенных активов. Даже обывателю понятно, что [это] возведенное здесь в ранг государственной политики воровство», — сказано в заявлении диппредставительства России в Вашингтоне, передает ТАСС.

В дипломатической миссии также отметили, что доминирующее положение небольшой группы стран под руководством США вызывает сильное возмущение у большинства на мировой арене. Очевидным подтверждением этого стали итоги саммита БРИКС в Казани, подчеркивающие необходимость создания многосторонней и независимой финансовой системы, устойчивой к подобным незаконным вмешательствам.

В июле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна примет меры в ответ на конфискацию своих активов в Европе. Песков подчеркнул, что Москва намерена инициировать юридические процедуры против лиц, задействованных в этом процессе. Согласно мнению пресс-секретаря, использование доходов от активов России — воровство, передает RT.

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Посольство России в США сочло воровством планируемую Вашингтоном передачу Украине 20 млрд долларов по согласованному странами G7 кредиту за счет доходов от замороженных активов РФ. С соответствующим заявлением выступили в диппредставительстве. «Обратили внимание на объявленное 23 октября... решение передать 20 млрд долларов киевскому режиму за счет доходов от заблокированных Западом российских суверенных активов. Даже обывателю понятно, что [это] возведенное здесь в ранг государственной политики воровство», — сказано в заявлении диппредставительства России в Вашингтоне, передает ТАСС. В дипломатической миссии также отметили, что доминирующее положение небольшой группы стран под руководством США вызывает сильное возмущение у большинства на мировой арене. Очевидным подтверждением этого стали итоги саммита БРИКС в Казани, подчеркивающие необходимость создания многосторонней и независимой финансовой системы, устойчивой к подобным незаконным вмешательствам. В июле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна примет меры в ответ на конфискацию своих активов в Европе. Песков подчеркнул, что Москва намерена инициировать юридические процедуры против лиц, задействованных в этом процессе. Согласно мнению пресс-секретаря, использование доходов от активов России — воровство, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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