Нового замгенпрокурора в УрФО ждут уже через неделю

Сергея Зайцева ожидают в столице Урала в ближайшие дни Фото: источник фото: genproc.gov.ru © URA.RU

статья из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Нового замгенпрокурора в УрФО Сергея Зайцева в Екатеринбурге ждут в начале февраля. От него ожидают обновления кадров надзорном ведомстве, наведения порядка в силовом блоке и реакции на резонансные уголовные дела. Но кроме традиционной работы, один из главных силовиков округа может позволить себе работать по своим интересам. И это не противоречит указаниям руководства, говорит источник URA.RU в прокуратуре.

Замгенпрокурора в УрФО Сергей Зайцев ждут в Екатеринбурге 4 или 5 февраля. «3 февраля в Екатеринбург приезжает московская инспекция. Будут трясти прокуратуру с точки зрения того, как организован контроль с их стороны по соблюдению законности. Зайцев приедет под проверку», — сообщил инсайдер, знакомый с ситуацией. В прокуратуре Свердловской области возможный визит начальства не комментируют.

Игорь Ткачев после приезда преемника отправится в Москву Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вскоре после приезда Зайцева ждут кадровых изменений в самой прокуратуре. По мнению инсайдеров агентства в надзорном ведомстве, перестановки будут, но не массовые. Во всяком случае, не сразу. «В нашей системе „массовые зачистки“ не приветствуются, — пояснил собеседник агентства. — Очевидно однако, что Зайцев один сюда не переедет, и для комфортной работы привезет с собой пару своих людей. Ими в ближайшее время заменит кого-то из местных». При этом все будет сделано «интеллигентно»: человека, убираемого с должности, переместят по горизонтали или даже отравят на повышение.

«Сергей Зайцев едет сюда с установками от шефа, которые будут выполнены в любом случае», — считает собеседник агентства в свердловской прокуратуре. При этом у человека, который займет кресло замгенпрокурора в УрФО, есть возможность расставлять свои акценты. Например, Юрий Пономарев, будучи в этой же должности, уделял большое внимание теме борьбы с невыплатами зарплат работникам предприятий.

Зайцев же, занимая аналогичный пост в Приволжском федеральном округе, часто вставал на защиту предпринимательства.

«Он даже упрекал своих подчиненных в том, что они занимают другую позицию. Говорил, что мы все живем на налоги, которые платит бизнес, поэтому предпринимателям надо помогать.

В итоге предприниматели — во всяком случае, у нас в Пермском крае — увидели, что прокуратура может не душить бизнес, а, наоборот, исправлять ошибки, допущенные полицейскими и сотрудниками СК при расследовании по экономике. Это было удивительно!» — рассказал бизнесмен из Перми.

Однако в Екатеринбурге темой номер один для Зайцева будет борьба с коррупцией — уверены опрошенные URA.RU инсайдеры и эксперты. «Задел по этой теме у прокуратуры уже большой: она давно стала и остается одной из главных структур, которая противодействует коррупции в стране», — говорит председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов.

Одно из самых ярких уголовных дел из этой серии уже на подходе: в 2021 на скамье подсудимых окажется бывший глава особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов, задержанный с поличным при получении взятки. Однако, по мнению эксперта, задача представителя генпрокуратуры в УрФО шире, чем доведение до логического конца конкретных дел. «У нас большинство коррупционных схем „вшиваются“ в законодательство, а необходимо, чтобы коррупция в принципе не была возможна. Нужно развивать антикоррупционные механизмы, и именно прокуратура должна ставить это вопрос», — считает Кабанов.

Также, по мнению эксперта, одна из главных задач Зайцева в Екатеринбурге — ломать «спайку» между следствием и оперативниками. «Спайка может только одна: закон», — говорит Кабанов. С ним согласен екатеринбургский адвокат Сергей Колосовский, считающий, что прокуратуре следует усилить контроль за силовыми органами.

«У прокуратуры, на самом деле, есть рычаги, есть все возможности давления на МВД, на СК и даже на ФСБ, но этим редко пользуются», — говорит адвокат. Он напоминает, что прокурор может изъять любое уголовное дело и поручить расследовать его другому органу (как это было, например, с делом барда Александра Новикова).

Также, по мнению Колосовского, прокуратуре следует более жестко реагировать на негативные проявления в работе силовых органов, особенно — на «тотальную бесконтрольность» следователей. В пример защитник приводит два дела из своей практики: «очкарика Рябухина», доказательства по которому, по заявлению героя истории и его адвокатов, были сфальсифицированы следователем отдела полиции №3 Екатеринбурга, и историю про следователя на «золотом Лексусе» Руслана Халилова, инициировавшего уголовное дело на оппонента, с которым подрался на автозаправке.

«Ведь именно на это генпрокурор Краснов ориентирует своих подчиненных: прокуратура должна усилить контроль за силовым блоком, от чего она почти устранилась в последние годы».

Среди других резонансных уголовных дел, которые дойдут до суда в 2021 году — дело сына полковника Росгвардии Владимира Васильева, устроившего смертельное ДТП, дело сектантов «Ученики Христа», убивших ребенка во время изгнания из него бесов, дело cоздателя Telegram-канала Александра Устинова, дело убийц Ксении Катаргиной, продававшей авто. Впрочем, по мнению адвоката, эти дела для прокуратуры не будут сложными, так как они уже под пристальным вниманием всех силовых структур благодаря резонансу.