Путин указал на новый моральный авторитет для россиян

Моральным авторитетом для россиян может стать писатель Федор Достоевский, поэтому президент РФ Владимир Путин и побывал на открытии его дома-музея, считают политологи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Моральным авторитетом для россиян должен стать писатель Федор Достоевский, а его мировоззренческие взгляды — основой новой идеологии страны. Такой сигнал эксперты видят в личном участии президента РФ Владимира Путина в открытии Московского дома Достоевского 11 ноября. Творчество писателя, признанного во всем мире (ЮНЕСКО объявило 2021 год Годом Достоевского), подтверждает тезис главы государства об «идеологии здорового консерватизма», озвученный им на «Валдае».

В день 200-летнего юбилея Достоевского президент Путин стал первым гостем в обновленном доме-музее писателя. Музей находится на улице Достоевского, 2 — это северный флигель бывшей Мариинской больницы. В этом доме будущий писатель провел детство с 1823 по 1837 годы. Создание нового музея длилось два года.

С обновленной экспозицией Московского дома Достоевского президента ознакомила министр культуры РФ Ольга Любимова Фото: Официальный сайт президента РФ

С экспозицией Путина познакомила министр культуры России Ольга Любимова. «Мы будем много работать с молодыми ребятами, — рассказала она в одном из залов, который совсем не похож на традиционное музейное помещение. — В таком современном музейном пространстве мы рассказываем о двух великих книгах Достоевского: [в первом — о] „Преступлении и наказании“, а этот зал посвящен роману „Игрок“, после которого [Достоевский] познакомился с Анной Григорьевной, и позже сделал ей предложение».

«И перестал играть в рулетку» — добавил Путин, показав, что он хорошо знаком с творчеством и жизнью Достоевского. «И перестал играть, — подтвердила министр культуры. — Анна Григорьевна [Достоевская] была женщиной такой хваткой, все финансы взяла на себя. С рулеткой было покончено».

Прогуливаясь по музею, Путин добавил: «Федор Михайлович либералов наших не жаловал». А после осмотра экспозиции президент оставил первую запись в книге отзывов музея. «Большое спасибо организаторам, подвижникам за сохранение памяти о Ф.М. Достоевском — гениальном мыслителе и патриоте России», — написал глава государства.

Владимир Путин на «Валдае» обозначил «идеологию здорового консерватизма» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Личное участие Путина в открытии обновленного музея Федора Достоевского эксперты трактуют как продолжение основной линии его выступления на площадке экспертного клуба «Валдай» 21 октября — президент вновь обратился к теме национальной идеологии, отметил политолог Дмитрий Нечаев. На «Валдае» Путин сформулировал ее так: «идеология здорового консерватизма». «Президент понимает консерватизм не как нечто застывшее, а как определенную систему ценностей, которая должна получать творческое развитие с учетом цивилизационных и этноконфессиональных особенностей современной России. Достоевский представляет собой уникальный опыт: он сначала был радикальным народником, потом пришел к консервативным мировоззренческим установкам. Путин коррелирует поиск основных компонентов будущей государственной идеологии с наследием Достоевского», — пояснил Нечаев.

Эксперт также отметил, что наследие Достоевского «является хорошим образцом духовных скреп, к которым обращаются люди». «Люди уже не доверяют либеральным установкам, а ищут в наших цивилизационных традициях что-то стоящее. И сейчас гораздо больше людей будут обращаться к Достоевскому, искать питательную мировоззренческую почву. Почву, которая подготовит фундамент для основных социальных страт российского общества», — считает Нечаев.

Политолог Дмитрий Журавлев считает, что для современного поколения россиян Достоевский может стать моральным авторитетом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

О том, что россиянам нужны «моральные авторитеты», и Путин предлагает их обществу, сказал URA.RU и научный руководитель Института региональных проблем, экс-сотрудник Кремля Дмитрий Журавлев. Достоевский — один из таких «безусловных авторитетов». По словам Журавлева, произведения Достоевского помогают ответить на вопрос: «что может и чего не может человек?» «И этот вопрос встает перед обществом сегодня: а что мы можем? Выбор между золотым унитазом и долгом перед обществом. Это можно отнести и к вакцинации от коронавируса, и к отношению к стране, к другим людям и т. д. Нам 30 лет [с момента распада СССР] внушали „теорию локомотивов“ — живи хорошо, будь локомотивом для других, это твоя социальная ответственность. Но история показала обратное, и Достоевский про обратное — если не нести пользу людям, обществу, человек ли ты?» — пояснил политолог.

Эти ценности постепенно закрепляются в обществе, например, волонтерское движение, которое получило мощное развитие в пандемию коронавируса, которое поддерживает Путин, продолжает Журавлев. Однако переломить мировоззрение людей будет непросто, считает политолог. «С одной стороны, у нас создается идеология, основанная на ценностях Достоевского, с другой — реальность, в которой действует принцип „кто богаче, тот и прав“. Путин попытается изменить ситуацию», — отметил Журавлев.

Идеология здорового консерватизма, предложенная президентом и поданная через произведения Достоевского, будет понятна во всем мире. «Достоевский — это центральный символ русской литературы и культуры. Это один из институтов продвижения русского мира [на планете]», — резюмировал политолог Павел Данилин.