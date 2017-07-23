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23 июля 2017
14:30  23 июля 2017 0

В турецком отеле под хохот персонала изнасиловали подростков

Ирина Шейк, Михаил Галустян, Турция, море, бассейн, турция, достопримечательности турции, бодрум, пляж турция
Отдых за границей закончился для девушек плачевноФото: depositphotos.com

Нескольких подростков изнасиловали в турецком курортном городе Аланья в отеле Savk. Компания молодых людей из Британии, в числе которых оказались пострадавшие, впервые самостоятельно выбралась за границу.

Пострадали две девушки, уточняет РЕН-ТВ со ссылкой на Daily Mail. Одну из них изнасиловал сотрудник отеля, другую «одарили» грубыми ласками на пляже. Когда туристы решили обратиться по поводу произошедшего к администратору отеля, тот захохотал, как и другие сотрудники гостиницы.

Персонал отеля оскорбил девушек, сотрудники заявили, что «жертвы» якобы сами вступают в интимные связи со всеми, кто попадается им на пути.

Девушки собираются обратиться в британское посольство, чтобы виновных привлекли в ответственности.

Валерий Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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