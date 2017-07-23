В турецком отеле под хохот персонала изнасиловали подростков

Нескольких подростков изнасиловали в турецком курортном городе Аланья в отеле Savk. Компания молодых людей из Британии, в числе которых оказались пострадавшие, впервые самостоятельно выбралась за границу.
Пострадали две девушки, уточняет РЕН-ТВ со ссылкой на Daily Mail. Одну из них изнасиловал сотрудник отеля, другую «одарили» грубыми ласками на пляже. Когда туристы решили обратиться по поводу произошедшего к администратору отеля, тот захохотал, как и другие сотрудники гостиницы.
Персонал отеля оскорбил девушек, сотрудники заявили, что «жертвы» якобы сами вступают в интимные связи со всеми, кто попадается им на пути.
Девушки собираются обратиться в британское посольство, чтобы виновных привлекли в ответственности.