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04 августа 2017
03 августа 2017
Главные новости Москвы
23:31  03 августа 2017 1

Посетители пляжа в Омске целые сутки купались рядом с трупом. ФОТО

Личность омского утопленника установить не удалосьФОТО: telegram-канал Mash

Отдыхающие пляжа в Омске почти сутки купались в непосредственной близости от тела утопленника из-за бездействия местных экстренных служб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Выяснилось, что труп выбросило волной на берег еще утром 1 августа. Посетители пляжа незамедлительно позвонили в полицию, но в ответ правоохранители заявили, что подобными инцидентами должно заниматься МЧС. Разногласия между спасателями и полицейскими привели к тому, что утопленник пролежал в прибрежной зоне более 20 часов, после чего его тело все-таки увезли.

Интересно, что соседство с покойником вовсе не отпугнуло омичей от пляжного досуга, о чем свидетельствуют возмущенные отклики местных обитателей соцсетей, ставших свидетелями ситуации: «Шли через метромост увидели лежащего человека! Мало ли выпил, с кем не бывает! Но присмотревшись поняли, что он не двигается. В это время рядом с ним отдыхают люди, загорают, купаются и не обращают никакого внимания! Когда мы попросили подойти ближайшего человека, он нам крикнул, что он как два дня мертв», — цитирует жительницу Омска портал «В городе N».

Сергей Макеев
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