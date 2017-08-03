23:31 03 августа 2017 1

Личность омского утопленника установить не удалось ФОТО: telegram-канал Mash

Отдыхающие пляжа в Омске почти сутки купались в непосредственной близости от тела утопленника из-за бездействия местных экстренных служб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Выяснилось, что труп выбросило волной на берег еще утром 1 августа. Посетители пляжа незамедлительно позвонили в полицию, но в ответ правоохранители заявили, что подобными инцидентами должно заниматься МЧС. Разногласия между спасателями и полицейскими привели к тому, что утопленник пролежал в прибрежной зоне более 20 часов, после чего его тело все-таки увезли.

Интересно, что соседство с покойником вовсе не отпугнуло омичей от пляжного досуга, о чем свидетельствуют возмущенные отклики местных обитателей соцсетей, ставших свидетелями ситуации: «Шли через метромост увидели лежащего человека! Мало ли выпил, с кем не бывает! Но присмотревшись поняли, что он не двигается. В это время рядом с ним отдыхают люди, загорают, купаются и не обращают никакого внимания! Когда мы попросили подойти ближайшего человека, он нам крикнул, что он как два дня мертв», — цитирует жительницу Омска портал «В городе N».