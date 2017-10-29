Алексей Кудрин сыграл на барабанах на «Первом канале». ВИДЕО

Бывший министр финансов Алексей Кудрин исполнил партию на ударных в передаче «Прожекторперисхилтон» на «Первом канале». Композиция «Песня о 2024 годе» стала пародией на хит Аллы Пугачевой «А знаешь, все еще будет» и превратилась в песню про «план Кудрина».
Беседуя с приглашенным в студию финансистом, Сергей Светлаков заметил: когда на передачу приходят гости, которые «делают музыку в нашей стране», звучит пенся об их деятельности. Гарик Мартиросян напомнил, что экс-министр неплохо играет на ударных инструментов — и тот не отказал шоуменам в просьбе «подыграть».
Как уже сообщало «URA.RU», «планом Кудрина» принято называть комплекс предложений по оздоровлению экономики РФ, с котрым он выступил в 2016 году. Документ подразумевает преобразование правоохранительной, судебной, пенсионной системы, реформу госуправления, снижение административных издержек в международной торговле, перераспределение бюджетных расходов в пользу развития инфраструктуры и человеческого капитала. Результатом должны стать темпы экономического роста не менее 4 процентов ежегодно.
Видео: «Первый канал», YouTube