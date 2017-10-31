Диана Шурыгина выложила в Instagram видео с приема у пластического хирурга, куда ее отвел муж. В ролике девушка примеривается к различным имплантам для увеличения груди. В итоге выбор она остановила на самом прогрессивном.
«У нее будут стоять хорошие силиконовые импланты. Такая операция стоит порядка 300 тысяч. Процедура занимает час. Конечно, могут быть противопоказания: для этого проводится предоперационное обследование. Мы отговариваем пациенток, если у них есть какие-то объективные противопоказания или если мы считаем, что пациентка не уверена в своем решении», — цитируют «Дни.ру» хирурга, консультировавшего Диану Шурыгину.
Выбранные Дианой протезы обладают повышенными характеристиками, по заверениям врача, на ощупь они полностью идентичны натуральным молочным железам. Кроме того, они снабжены специальным чипом, в котором будет храниться вся необходимая медицинская информация об операции.
Поклонники звезды по-разному отреагировали на видео. В основном ее пытаются отговорить ее от операции: «Мда. Не удивительно, девочка дорвались до славы, сейчас и пойдут сиськи, губы, еще что хуже. Лучше бы скрабы рекламировала», «Ты очень красивая, не нужно тебе это. У тебя и так все прекрасно. А родишь ребенка, грудь сама увеличится», — пишут пользователи.
Диана Шурыгина прославилась после выпуска передачи «Пусть говорят», где в подробностях рассказала о своем изнасиловании.