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31 октября 2017
19:59  31 октября 2017 0

Шурыгина продемонстрировала фанатам свою будущую грудь. ФОТО, ВИДЕО

Благотворительный вечер Родная Челябинск, коса, сиськи, грудь, бюст
Скандально прославившаяся «звезда» задумалась о собственной сексуальностиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Диана Шурыгина выложила в Instagram видео с приема у пластического хирурга, куда ее отвел муж. В ролике девушка примеривается к различным имплантам для увеличения груди. В итоге выбор она остановила на самом прогрессивном.

«У нее будут стоять хорошие силиконовые импланты. Такая операция стоит порядка 300 тысяч. Процедура занимает час. Конечно, могут быть противопоказания: для этого проводится предоперационное обследование. Мы отговариваем пациенток, если у них есть какие-то объективные противопоказания или если мы считаем, что пациентка не уверена в своем решении», — цитируют «Дни.ру» хирурга, консультировавшего Диану Шурыгину.

Выбранные Дианой протезы обладают повышенными характеристиками, по заверениям врача, на ощупь они полностью идентичны натуральным молочным железам. Кроме того, они снабжены специальным чипом, в котором будет храниться вся необходимая медицинская информация об операции.

Поклонники звезды по-разному отреагировали на видео. В основном ее пытаются отговорить ее от операции: «Мда. Не удивительно, девочка дорвались до славы, сейчас и пойдут сиськи, губы, еще что хуже. Лучше бы скрабы рекламировала», «Ты очень красивая, не нужно тебе это. У тебя и так все прекрасно. А родишь ребенка, грудь сама увеличится», — пишут пользователи.

Диана Шурыгина прославилась после выпуска передачи «Пусть говорят», где в подробностях рассказала о своем изнасиловании.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
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