Яна Поплавская возмутилась, что Пугачеву еще не признали иноагентом

Актриса Яна Поплавская прокомментировала информацию о размере пенсии Аллы Пугачевой, которая составляет около 67 тыс. рублей, тогда как большинство российских пенсионеров получают менее 30 тыс. рублей. По мнению артистки, это демонстрирует избирательность применения закона в отношении отдельных персоналий.
«Это вопрос закона, а не справедливости, которой как таковой нет именно в отношении А.Б.! Даже после ее интервью и рассказа об „уважаемом и прекрасном человеке“ террористе Дудаеве певицу не сделали иноагентом», — заявила Поплавская в интервью сайту «Страсти».
Ранее глава ФПБК Виталий Бородин сообщил, что Пугачева получает ежемесячные выплаты в размере свыше 105 тыс. рублей, включающие доплаты за звание народной артистки СССР и государственные награды. Бородин назвал ситуацию возмутительной и анонсировал направление официального запроса для правовой оценки.
После начала конфликта на Украине Алла Пугачева и ее семья уехали за границу, однако певица продолжает получать пенсию и авторские выплаты из России. Ранее сообщалось, что ежемесячные выплаты Пугачевой превышают 105 тысяч рублей за счет звания народной артистки, государственных наград и федеральных надбавок. В судах рассматриваются иски о возможном ограничении ее доходов, связанных с авторскими правами.
