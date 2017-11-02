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02 ноября 2017
01 ноября 2017
Главные новости Москвы
07:43  02 ноября 2017 0

Саипова могут казнить за теракт в Нью-Йорке

США, комета,метеор,сирия, нью йорк, сша, статуя свободы
Террорист атаковал жителей одного из самых больших мегаполисов страныФото: depositphotos.com © URA.RU

29-летнему выходцу из Узбекистана Сайфулло Саипову может грозить смертная казнь или пожизненное заключение за теракт, который он совершил в Нью-Йорке. Обвинения в терроризме против мужчины выдвинул исполняющий обязанности прокурора Южного округа Нью-Йорка Джун Ким.

Саипов обвиняется по двум статьям, в том числе — поддержке определенной иностранной террористической организации и насилии, а также разрушении транспортного средства, пишет «Федеральное агентство новостей».

«Мы посмотрим, по каким пунктам ему будут в итоге предъявлены обвинения. Некоторые из них могут караться смертной казнью, некоторые — пожизненным сроком как максимальной мерой», — заявил в своей речи прокурор.

Напомним, что 31 октября Саипов, находясь за рулем автомобиля, врезался в толпу пешеходов и велосипедистов. Жертвами атаки стали восемь человек, еще 12 получили ранения различной степени тяжести.

Ранее «URA.RU» писало, что сотрудники ФБР нашли второго подозреваемого в совершении теракта. «Мы нашли его», — сказал один из сотрудников Бюро.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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