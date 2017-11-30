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30 ноября 2017
10:23  30 ноября 2017 1

Водонаева разочаровалась в жене Аршавина: «Зачем прощать того, кто вытирает об тебя ноги?»

Алёна Водонаева, водонаева алена
Алена сказала, что не в состоянии понять девушек, которые прощают измены.Фото: Личная страница Алёны Водонаевой в instagram

Алена Водонаева прокомментировала отношения Андрея Аршавина и Алисы Казьминой. Телеведущую разочаровало поведение жены футболиста.

Ранее Алиса Казьмина заявила, что собирается разводиться с супругом из-за его измены. У пары есть дочь Есеня. Супруга футболиста подчеркнула, что отец давно не видел ребенка, так как очень занят. Отметим, Аршавин ушел к Алисе Казьминой от беременной гражданской жены.

Вскоре однако Алиса простила супругу измену, что и стало поводом для критики со стороны Водонаевой. Когда Казьмина заявила о разводе, Водонаева писала: «Меня гордость обуяла за характер, позицию и самоуважение. Подумала — вот это женщина! Молодец, знает себе цену». Впоследствии тон изменился. «Насколько надо реально не любить себя и чувствовать собственную незначительность в этом мире, чтобы дальше смотреть в глаза тому, кто вытирает об тебя ноги», — написала Алена в своем Instagram.

Сама Алиса пояснила, что временная разлука пошла на пользу Аршавину и он изменил свое отношение к семье. Футболист от комментариев отказывается.

Дарья Рукачёва
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