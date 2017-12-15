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15 декабря 2017
14 декабря 2017
00:35  15 декабря 2017 0

ЦИК озвучил примерное число конкурентов Путина на президентских выборах

Марафон
Майя Гришина сообщила о высокой активности перед выборами президента РоссииФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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В выборах президента России, которые запланированы на март 2018 года, может принять участие 13-15 кандидатов. Об этом в четверг, 14 декабря, заявила секретарь Центральной избирательной комиссии Майя Гришина.

«По нашим подсчетам, выявленных по желанию где-то порядка 13-15 кандидатов. Но это начало. Когда начнется избирательная кампания, то появится еще инициатива», — приводит Gazeta.Ru слова Гришиной, которая также добавила, что на сегодня специалисты фиксируют весьма высокую активность. Среди претендентов, по ее словам, есть и более, и менее известные люди.

14 декабря во время ежегодной пресс-конференции с журналистами президент России Владимир Путин заявил, что намерен баллотироваться на пост главы государства в качестве самовыдвиженца. В случае победы он намерен заниматься развитием инфраструктуры, образования и здравоохранения, а также работать над развитием технологичности в разных сферах.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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