ЦИК озвучил примерное число конкурентов Путина на президентских выборах

00:35 15 декабря 2017 0

Майя Гришина сообщила о высокой активности перед выборами президента России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В выборах президента России, которые запланированы на март 2018 года, может принять участие 13-15 кандидатов. Об этом в четверг, 14 декабря, заявила секретарь Центральной избирательной комиссии Майя Гришина.

«По нашим подсчетам, выявленных по желанию где-то порядка 13-15 кандидатов. Но это начало. Когда начнется избирательная кампания, то появится еще инициатива», — приводит Gazeta.Ru слова Гришиной, которая также добавила, что на сегодня специалисты фиксируют весьма высокую активность. Среди претендентов, по ее словам, есть и более, и менее известные люди.

14 декабря во время ежегодной пресс-конференции с журналистами президент России Владимир Путин заявил, что намерен баллотироваться на пост главы государства в качестве самовыдвиженца. В случае победы он намерен заниматься развитием инфраструктуры, образования и здравоохранения, а также работать над развитием технологичности в разных сферах.