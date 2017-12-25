17:32 25 декабря 2017 1

Челябинский областной суд сократил срок «маньяку с ЧТЗ» на три месяца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вадим Есипов, известный в Челябинске как «маньяк с ЧТЗ», обжаловал приговор в апелляционном порядке. В итоге суд снизил ему срок на три месяца — до 23 лет ровно. Также Есипова освободили от наказания по статье «угроза убийством» в связи с истечением срока давности.

Сторона защиты также настаивала, что Есипов отбирал телефоны у изнасилованных девочек и женщин не из корыстных побуждений, а с целью помешать им вызывать помощь. Но, как сообщили «URA.RU» в прокуратуре Челябинской области, по этому пункту апелляционная инстанция оставила судебное решение без изменения. Также, как добавили в Челябинском облсуде, Есипов и его адвокат не стали отрицать факт изнасилований и насильственных действий сексуального характера, совершенных в отношении девяти женщин и малолетней девочки.

Ранее Тракторозаводской районный суд Челябинска признал Есипова виновным по 20 преступлениям — это изнасилования, насильственные действия сексуального характера, разбойные нападения, грабеж, угрозы убийством. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 23 года 3 месяца со штрафом в размере 150 тысяч рублей. Первые пять лет Есипову предстоит провести в тюрьме, а оставшуюся часть — в колонии особого режима. Кроме того, ему назначено амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра.

Напомним, что 37-летний Вадим Есипов в 2014—2016 годах нападал на женщин и малолетних девочек на территории Тракторозаводского и Центрального районов столицы Южного Урала, заводил их в безлюдные места, где, угрожая ножом, насиловал, после чего забирал находящееся при них ценное имущество. Ему был вынесен суровый приговор. Ранее челябинские родители предлагали пикетировать здание полицейского главка региона, если правоохранительные органы не предпримут никаких усилий по поимке педофила, нападающего на девочек.