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02 января 2018
01 января 2018
Главные новости Москвы
15:18  02 января 2018 0

Минобороны опубликовало ролик с щенятами в честь Нового года. ВИДЕО

КТЦ Югра-Классик. Ханты-Мансийск., новый год, шарик
Министерство обороны поздравило россиян с Новым годомФото: Александр Елизаров © URA.RU

Министерство обороны РФ в честь Нового года опубликовало праздничное видео со служебными собаками. Ролик появился на странице ведомства на YouTube 1 января, за день его посмотрели более двух с половиной тысяч раз.

В кадре показали щенков и взрослых собак 470 учебного центра служебного собаководства Вооруженных сил России, пишет RT. Под спокойную музыку они играли, кормились, выполняли разные упражнения с кинологами. В конце минутного ролика появилось поздравление для зрителей: «С Новым годом!».

31 декабря министр обороны Сергей Шойгу опубликовал новогоднее видеообращение к жителям страны. На камеру министр отметил, что за 2017 год удалось продолжить работу по перевооружению армии и усовершенствовать боевую подготовку войск. А также Шойгу поблагодарил российских солдат за освобождение Сирии от террористов, пишет агентство Nation News.

Виктор Дорофеев
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