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03 февраля 2018
02 февраля 2018
23:59  02 февраля 2018 0

Клинцевич раскритиковал качество охраны детей после резни в школах

Интервью. Франц Клинцевич. Москва, клинцевич франц
Франц Клинцевич призвал обеспечить безопасность детей во всех школахФото: Антон Белицкий © URA.RU
новость из сюжета:
Кровавая поножовщина в пермской школе
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Первый зампред комитета Совета федерации по обороне Франц Клинцевич прокомментировал волну нападений на российские школы и раскритиковал качество охраны детей. Свое мнение на эту тему он высказал на своей странице в Facebook.

Последний инцидент с поножовщиной произошел в пятницу, 2 февраля. В школе №1 города Спас-Деменск Калужской области ученик седьмого класса нанёс ножом резаные раны своему однокласснику. Инцидент, как сообщал RT, произошел перед началом первого урока, когда учитель вышел за журналом. Пострадавший подросток оттолкнул нападавшего и убежал, в то время как нападавший выпрыгнул из окна третьего этажа. Раненому подростку оказали первую помощь и отпустили домой, а у зачинщик конфликта находится в больнице с подозрением на перелом позвоночника. Уголовное дело возбудили по статье «Покушение на убийство».

«Это уже третий похожий случай за последние две с небольшим недели. Создается впечатление, что выводы из инцидентов делаются лишь в школах, где они происходят, или в лучшем случае в соответствующих регионах. Но что еще должно случиться, чтобы безопасность школ и ребят, их посещающих, была бы обеспечена повсеместно?! Не надо ждать каких-то указаний. Конкретные меры должны быть реализованы в каждой, повторяю, в каждой школе. Разумеется, это не отменяет необходимость выявления и устранения причин, порождающих подобные эксцессы», — возмутился Клинцевич.

Еще одна поножовщина, напомним, произошла в Перми. Напомним, что 15 января произошла трагедия в пермской школе: два подростка напали на учеников младших классов и их учительницу. 17 января, во время драки в школе деревни Смольной (Челябинская область), один девятиклассник ранил ножом другого. 19 января в Бурятии старшеклассник напал на учеников, а затем поджег помещение с помощью «коктейля Молотова», напоминает Nation News.

Сергей Демин
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