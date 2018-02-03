Екатеринбуржцы застряли в аэропорту Москвы из-за непогоды. ВИДЕО

Снегопады и туман почти на сутки задержали в московском аэропорту екатеринбуржцев, собиравшихся вылететь в несколько городов страны. Многие провели в зале ожидания несколько часов, и их рейсы постоянно переносятся.
Как рассказал в видео, опубликованном в паблике «типичный Екатеринбург» во «ВКонтакте» Данил Тетёркин, на табло обновляют информацию постоянно. При этом каждый час вылет то одного, то другого рейса откладывается. «Мы тут с восьми утра, почти все самолеты не летают, туман снегопад, пятый час не можем вылететь в Ростов-на-Дону, некоторые самолеты отложили на 23 часа вечера», — жалуется автор видео.
Многие уральцы, кому предстоит вылет в столицу, начали переживать. «Я сегодня билет купил на завтра, 6:30, мне в 10 уже в Москве надо быть — как так?» — спрашивает Евгений Голубин.
Как сообщает сервис «Яндекс. Расписания», на 14 часов по московскому времени в аэропорту Внуково задержаны 11 рейсов. В Домодедово 14 рейсов задержаны и 14 вылетов отменены. В Шереметьево задержаны 18 рейсов.
Синоптики и сотрудники МЧС предупреждали, что в столицу придут сильнейшие снегопады в выходные, сообщает телеканал 360. За два дня в московском регионе выпадет почти полная месячная норма снега.
Как ранее сообщало «URA.RU», «Аэрофлот» перенес рейс из Москвы в Челябинск. Вместо 3 февраля самолет должен вылететь на Урал 4 числа.