{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экстренная посадка самолета «Аэрофлота» через два часа после вылета
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,04
Динамика за 2 недели
Евро 70,10
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
04 февраля 2018
03 февраля 2018
18:42  03 февраля 2018 0

Екатеринбуржцы застряли в аэропорту Москвы из-за непогоды. ВИДЕО

Виды Екатеринбурга, аэропорт кольцово, самолет, техобслуживание, екатеринбург
В Москве нелетная погодаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Снегопады и туман почти на сутки задержали в московском аэропорту екатеринбуржцев, собиравшихся вылететь в несколько городов страны. Многие провели в зале ожидания несколько часов, и их рейсы постоянно переносятся.

Как рассказал в видео, опубликованном в паблике «типичный Екатеринбург» во «ВКонтакте» Данил Тетёркин, на табло обновляют информацию постоянно. При этом каждый час вылет то одного, то другого рейса откладывается. «Мы тут с восьми утра, почти все самолеты не летают, туман снегопад, пятый час не можем вылететь в Ростов-на-Дону, некоторые самолеты отложили на 23 часа вечера», — жалуется автор видео.

Многие уральцы, кому предстоит вылет в столицу, начали переживать. «Я сегодня билет купил на завтра, 6:30, мне в 10 уже в Москве надо быть — как так?» — спрашивает Евгений Голубин.

Как сообщает сервис «Яндекс. Расписания», на 14 часов по московскому времени в аэропорту Внуково задержаны 11 рейсов. В Домодедово 14 рейсов задержаны и 14 вылетов отменены. В Шереметьево задержаны 18 рейсов.

Синоптики и сотрудники МЧС предупреждали, что в столицу придут сильнейшие снегопады в выходные, сообщает телеканал 360. За два дня в московском регионе выпадет почти полная месячная норма снега.

Как ранее сообщало «URA.RU», «Аэрофлот» перенес рейс из Москвы в Челябинск. Вместо 3 февраля самолет должен вылететь на Урал 4 числа.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров